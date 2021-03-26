آخر تطورات السفينة الجانحة بقناة السويس

المصدر: رويترز

أعلنت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم) المشغلة لسفينة الحاويات الجانحة التي تغلق قناة السويس فشل محاولة لإعادة تعويم السفينة اليوم الجمعة.

وقالت الشركة إن فريق إنقاذ هولنديا من شركة سميت سالفيدج أكد أن قاطرتين إضافيتين ستصلان يوم 28 مارس للمساعدة في جهود إعادة تعويم السفينة.

وقالت (بي.إس.إم) في بيان "التركيز الآن على التجريف لإزالة الرمال من حول الجانبين الأيمن والأيسر من مقدمة السفينة".

وأضاف البيان أن كراكة يمكنها نقل ألفي متر مكعب من المواد في الساعة وصلت أمس الخميس وجار اتخاذ الترتيبات لاستئناف الجهود اللازمة لإعادة تعويم السفينة.

وقالت (بي.إس.إم) إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السفينة جنحت بسبب رياح قوية وتستبعد أي عطل ميكانيكي أو في المحركات عندما كانت السفينة تعبر قناة السويس وعلى متنها اثنان من مرشدي هيئة قناة السويس.

وقالت إن أفراد طاقم السفينة وعددهم 28 وجميعهم من الهند ما زالوا على متنها وبصحة جيدة.

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