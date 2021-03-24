جنوح سفينة حاويات بقناة السويس ولا إصابات

المصدر: رويترز

قالت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم)، المشغلة لسفينة حاويات عملاقة جنحت في قناة السويس إنها تعمل مع السلطات المصرية وجهات أخرى لتعويم السفينة.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الأربعاء إن طاقم السفينة إيفر جيفن بخير.

وأضافت "لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو تلوث أو أضرار في الحمولة، وتستبعد التحقيقات الأولية أن يكون سبب الجنوح أي عطل ميكانيكي أو في المحركات.

"تتمثل الأولويات الملحة لبي.إس.إم في إعادة تعويم السفينة بسلام واستئناف حركة الملاحة البحرية في قناة السويس بأمان".

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