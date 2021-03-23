مصر تعيد فتح ميناءين على البحر الأحمر بعد إغلاق بسبب سوء الأحوال الجوية

المصدر: رويترز

قالت هيئة موانئ البحر الأحمر إن مصر أعادت فتح اثنين من ثلاثة من موانئها على البحر الأحمر كانت أغلقتهما في وقت سابق اليوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الهيئة إن ميناءي السويس والزيتيات في محافظة السويس أعيد فتحهما بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، مضيفة أن ميناء نويبع في محافظة جنوب سيناء لا يزال مغلقا.

وحذرت الحكومة المصرية أمس الاثنين من أن أغلب مناطق البلاد ستشهد اليوم رياحا محملة بالأتربة والرمال قد تصبح عاصفة في بعض المناطق.

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