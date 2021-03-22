المصرف المركزي السوري يرفع سعر صرف الدولار للمنظمات الدولية

المصدر: د ب أ

أعلن مصرف سورية المركزي اليوم الاثنين رفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية للمنظمات الدولية العاملة في سورية.

وقال المصرف، في بيان صحفي اليوم: "لم يتم أي تعديل على سعر صرف الدولار الرسمي الذي هو 1256 ليرة وما جرى تعديله هو سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية فقط".

إلى ذلك استمر سعر صرف الدولار الأمريكي بالصعود بعد حالة هبوط استمرت خلال اليومين الماضين وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق 4450 ليرة سورية، مع تقلب السعر بين ساعة وأخرى.

وبلغت أسعار الصرف في محافظة حلب حوالي 4385 ليرة سورية للدولار الامريكي.

وشهدت أسواق الذهب في سورية اليوم انخفاضا كبيرا، وقالت نشرات صادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض 15 ألف ليرة سورية ليسجل بيع الجرام 200 ألف ليرة سورية.

وشهدت الأسواق السورية منذ بداية الشهر الجاري صعوداً كبيراً في سعر صرف الدولار الأمريكي حيث وصلت إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 4600 ليرة للدولار الامريكي، مع ارتفاع حاد في سعر السلع.

وخسرت الليرة السورية قيمتها أكثر من 85 ضعفاً منذ مارس 2011 حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي وقتها حوالي 50 ليرة سورية.

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