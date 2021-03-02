وزارة التجارة الكويتية ترفض تسجيل علامة تجارية ترمز إلى الماسونية

المصدر: د ب أ

كشف مسؤول كويتي أن وزارة التجارة والصناعة رفضت تسجيل علامة تجارية لشخص في البلاد لأنها ترمز إلى الماسونية، حيث يمنع القانون ذلك.

وقال مراقب العلامات التجارية وبراءة الاختراع في وزارة التجارة والصناعة الكويتية راشد العويهان لصحيفة "الأنباء" الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن هناك "علامات غير مسموح بتسجيلها وهي التي توحي لبلد ما والتي تخل بالآداب العامة أو تسيء للمنظر العام أو تسيء للدين الإسلامي أو أي ديانة أخرى أو تمس بالوحدة الوطنية".

وأضاف العويهان أن الوزارة تسجل من 1000 إلى 1200 علامة تجارية شهريا، أي ما يقارب 15 ألف علامة في السنة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها نظام يحوي أكثر من 200 ألف علامة تجارية مسجلة في الكويت.

وأوضح أن "العلامة التجارية هي شعار أو رمز يوضع على جميع منتجات صاحب العلامة، ويمكن الآن تسجيلها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة"، لافتا إلى أن القانون يعاقب على التزوير أو من استعمل علامة مملوكة لغيره، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 385 دينارا ولا تزيد على 77 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبين أن الاعتراض على العلامة التجارية يكون خلال فترة 60 يوما، وبعد هذه الفترة تصبح العلامة مملوكة لصالح مقدم الطلب، وتكون لديه مهلة 30 يوما ليدفع رسوم إصدار الشهادة، وتكون الشهادة صالحة لفترة 10 سنوات، وهي محمية في دولة الكويت، وبإمكان صاحب العلامة التجارية التجديد كل 10 سنوات خلال السنة الأخيرة من الحماية.

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