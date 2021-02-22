السعودية تسمح باستيراد سيارتين سنويا لمواطنيها والخليجيين المقيمين

المصدر: د ب أ

كشفت الجمارك السعودية اليوم الاثنين عن السماح باستيراد سيارتين سنويا لمواطنيها والخليجيين المقيمين بالمملكة كحد أقصى.

وقالت الجمارك السعودية، على حسابها ردا على استفسار بهذا الخصوص اليوم، إن "العدد المسموح به هو استيراد سيارتين كحد أقصى سنوياً للسعوديين والخليجيين المقيمين، واستيراد سيارة كل ثلاث سنوات كحد أقصى للمقيمين من غير الخليجيين".

وكانت الجمارك السعودية أوضحت في وقت سابق، أن المركبات الخاصة بالطلبة المبتعثين معفاة من شرط سنة الصنع 2016، على أن تكون الفترة بين صنع المركبة وامتلاكها خمس سنوات فأقل.

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