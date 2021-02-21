الليرة السورية تهوي إلى مستوى قياسي جديد

المصدر: رويترز

أكد متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هوت إلى مستوى قياسي جديد اليوم "الأحد" مع التدافع لشراء الدولار في بلد تضرر بشدة من العقوبات ويواجه نقصا حادا في النقد الأجنبي.

وقال متعاملون إن سعر الدولار في السوق السوداء بلغ 3450 ليرة "الأحد"، وهو ما يقل عن سعرها نهاية الشهر الماضي بأكثر من 18%.

وكان آخر هبوط سريع لليرة الصيف الماضي عندما كسرت الحاجز النفسي البالغ ثلاثة آلاف ليرة للدولار لمخاوف من أن يزيد فرض عقوبات أمريكية أشد من محنة اقتصاد البلاد المتداعي. وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات إضافة إلى حرب طاحنة.

وقال متعامل كبير مقره دمشق إن سعر الدولار ارتفع بعد أن فاق الطلب العرض بكثير عقب أشهر من الاستقرار النسبي عند مستوى 2500.

وقال متعامل في حلب "هناك طلب كثير على الدولار لكن العملة الصعبة غير متاحة".

وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الأزمة السورية في مارس 2011

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