الكويت ترجئ المرحلة الثانية من استئناف الرحلات الجوية

المصدر: رويترز

قالت وكالة الأنباء الكويتية نقلاً عن قرار لمجلس الوزراء إن حكومة الكويت أرجأت المرحلة الثانية من خطتها لاستئناف الرحلات الجوية التجارية حتى إشعار آخر، مما يبقي على سعة المطار عند 30 % ‬‬ من مستويات ما قبل الجائحة.

وأضافت الوكالة أن مجلس الوزراء أمر أيضا الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتقليل عدد الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.

وبدأت الكويت المرحلة الأولى من استئناف الرحلات الجوية في أغسطس من العام الماضي بقدرة استيعاب مخفضة للركاب قالت إنها ستستمر ستة أشهر يتم بعدها السماح بقدرة استيعابية قصوى تبلغ 60%.

وقال مصدر إن الكويت خفضت "الأحد" عدد القادمين يومياً إلى البلاد على متن الخطوط الجوية الأجنبية بنسبة 80 % ليصل إلى ألف مسافر في مسعى للحد من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

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