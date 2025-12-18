ارتفاع الصادرات السويسرية إلى أمريكا بعد اتفاق إلغاء الرسوم الجمركية

شهدت الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة نمواً، خلال شهر نوفمبر الماضي، الذي أبرمت فيه سويسرا اتفاقاً لإلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء، عن مكتب الجمارك في سويسرا الخميس، أن المبيعات إلى الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم - باستثناء الذهب وبعد تعديلها بحسب التقلبات الموسمية - ارتفعت بنسبة 7.6%، خلال نوفمبر بالمقارنة مع أكتوبر.

ومن ناحية أخرى تراجع العدد الإجمالي للشحنات السويسرية إلى العالم بصورة طفيفة،

كما انخفضت الواردات القادمة من الولايات المتحدة بنسبة 3.5%، وهو ما يعني ارتفاع الفائض التجاري السويسري مع الولايات المتحدة إلى 3.4 مليارات فرنك سويسري (4.2 مليارات دولار)، من 3 مليارات فرنك سويسري في الشهر السابق.