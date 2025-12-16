«أوبن إيه آي» تدخل عالم «ديزني» من دون مقابل نقدي

ستحصل شركة «أوبن إيه آي» على إمكانية الوصول إلى مملكة «ديزني» من دون دفع مقابل نقدي مباشر، فالاتفاق الأخير الذي أبرمته شركة الذكاء الاصطناعي لترخيص شخصيات أيقونية من «والت ديزني» لاستخدامها في تطبيق الفيديو «سورا» يعتمد بالكامل على أسهم قابلة للتحويل، وليس على رسوم ترخيص نقدية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

وستمنح «أوبن إيه آي» شركة «ديزني» خيار شراء أسهم إضافية في الشركة الناشئة سريعة النمو، إلى جانب حصتها المعلنة سابقاً البالغة مليار دولار.

قال الأشخاص، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المعلومات: إن الشروط التي لم يعلن عنها تهدف إلى مواءمة الحوافز المالية للشركتين في حال نجاح «سورا».

وبذلك، تؤجل «ديزني» تحقيق عائد فوري من ترخيص ملكيتها الفكرية القيمة، مقابل فرصة تحقيق مكاسب أكبر مستقبلاً. ورفضت كل من «أوبن إيه آي» و«ديزني» التعليق.

وأعلنت الشركتان الأسبوع الماضي أن «ديزني» ستسمح لتطبيق «سورا» بالاستفادة من مكتبة تضم أكثر من 200 شخصية كرتونية وكائنات خيالية، من بينها «ميكي ماوس»، و«سندريلا»، و«آرييل»، و«سيمبا».

كما وافقت «ديزني» على الاستحواذ على حصة بقيمة مليار دولار في «أوبن إيه آي» عند تقييم يبلغ 500 مليار دولار.

يمثل هذا الاتفاق التاريخي أكبر استثمار عبر حصص ملكية تقوم به شركة إنتاج سينمائية كبرى في شركة تطور نماذج ذكاء اصطناعي حتى الآن.

وبالنسبة إلى «أوبن إيه آي»، قد يساعد هذا التعاون في ترسيخ موطئ قدم لها في هوليوود، وتعزيز مكانة «سورا» في ظل منافسة محتدمة من «رانواي إيه آي» وشركة «ألفابت» المالكة لـ«جوجل»، اللتين تقدمان خدمات مماثلة لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

وكانت «أوبن إيه آي» قد أجرت على مدى أشهر محادثات مع أكبر مالكي الاستوديوهات، من بينهم «ديزني»، و«يونيفرسال بيكتشرز» التابعة لـ«كومكاست»، و«وارنر براذرز ديسكفري»، حول الإمكانات الإبداعية والتجارية لتقنية «سورا»، بحسب ما أفادت به «بلومبرغ» سابقاً.

وبموجب الاتفاق الأخير، وافقت «ديزني» أيضاً على استخدام برمجيات «أوبن إيه آي» لتطوير منتجات وتجارب جديدة، ما يجعلها فوراً واحدة من أبرز عملاء الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي».