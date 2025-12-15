ارتفاع مؤشر ثقة شركات التصنيع الكبيرة في اليابان

سجل مؤشر ثقة شركات التصنيع الكبرى في اليابان ارتفاعا طفيفا خلال الربع الأخير من العام الحالي ، وفقا لمسح تانكان ربع السنوي الصادر عن بنك اليابان المركزي اليوم الاثنين.

وبحسب المسح ارتفع مؤشر ثقة الشركات إلى موجب 15 نقطة، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين نقاط مقابل 14 نقطة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر توقعات الشركات عند مستوى موجب 15 نقطة وهو ما جاء متفقا أيضا مع توقعات المحللين مقابل 12 نقطة في الربع الثالث.

وارتفع مؤشر ثقة الشركات الكبرى غير الصناعية إلى 34 نقطة مقابل 33 نقطة في التوقعات، في حين استقر مؤشر توقعات هذه الشركات عند مستوى 28 نقطة دون تغيير عن الربع السابق.

وارتفع مؤشر ثقة شركات التصنيع الصغيرة من نقطة واحدة خلال الربع الثالث إلى 6 نقاط خلال الربع الأخير من العام، في حين ارتفع مؤشر التوقعات إلى نقطتين مقابل سالب نقطة واحدة في الربع الثالث.

وارتفع مؤشر ثقة الشركات الصغيرة غير الصناعية إلى 15 نقطة خلال الربع الحالي، مقابل 14 نقطة في الربع الماضي، في حين استقر مؤشر التوقعات عند مستوى 10 نقاط.