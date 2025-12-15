الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية والفضة‭ ‬تستقر بعد زيادة قياسية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين استقرت أسعار الفضة بعد ارتفاع قياسي الأسبوع الماضي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4313.08 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0119 بتوقيت جرينتش. وكان قد سجل أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر يوم الجمعة.

وتجاوزت مكاسب الذهب 64 بالمئة منذ بداية العام محطما العديد من الأرقام القياسية، مما يجعله أحد أفضل الأصول أداء في عام 2025.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.39 بالمئة إلى 4344.80 دولارا للأوقية اليوم الاثنين .

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف مما زاد من جاذبية اقتناء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام يوم الأربعاء، لكنه أبدى حذرا تجاه إجراء المزيد من التخفيضات في ظل استمرار التضخم وعدم وضوح توقعات سوق العمل.

وقال مسؤولان في مجلس الاحتياطي الاتحادي، عارضا خفض سعر الفائدة، إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية بحيث لا يبرر خفض تكاليف الاقتراض، واستشهدا بنقص البيانات الرسمية الحديثة حول وتيرة ارتفاع الأسعار.

ويتوقع المستثمرون حاليا خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل، ويمكن أن يقدم تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الأسبوع المقبل مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي.

وعادة ما تميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى الانتعاش عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 62.02 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 64.64 دولار يوم الجمعة قبل أن تغلق على انخفاض حاد.

وارتفعت أسعار الفضة بنحو ستة بالمئة الأسبوع الماضي ليصل إجمالي مكاسبها منذ بداية العام إلى 115 بالمئة مدفوعة بانخفاض المخزونات وقوة الطلب الصناعي وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية الحرجة في الولايات المتحدة.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1741.82 دولارا، بينما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1493.40 دولارا للأوقية.