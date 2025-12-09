22 % من المبيعات العالمية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي

أشارت دراسة حديثة لشركة «سيلزفورس» إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي قد أسهمت في 22% تقريباً من المبيعات العالمية التي شهدها موسم التخفيضات مؤخراً. حيث تم تحليل شامل لنشاط أكثر من 1.5 مليار متسوق حول العالم، بالاستناد إلى ما يزيد على 1.5 تريليون مشاهدة للصفحات.

وشهد تجار التجزئة الذين يستخدمون وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن أصولهم الرقمية نمواً في مبيعاتهم داخل الولايات المتحدة بلغ 13% خلال الأسابيع السبعة الماضية، أي بمعدل يفوق سبعة أضعاف النمو المحقق لدى التجار الذين لا يستخدمون هذه الوكلاء.

وأظهرت المؤشرات المبكرة لموسم العطلات وفق «مؤشر سيلزفورس للتسوق» أن أكثر من 19% من الطلبات تأثرت بالذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي مؤخراً.

وشهد تجار التجزئة عبر القنوات الرقمية الذين اعتمدوا تقنيات الذكاء الاصطناعي وميزات الوكلاء على قنواتهم ارتفاعاً في معدل التحويل بنسبة 5% مقارنة بغيرهم. كما سجل التجار أنفسهم الذين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي نمو سنوي في المبيعات بلغ 10%، مقابل 5% فقط لدى التجار الذين لا يستخدمون هذه التقنيات وارتفعت حركة الزيارات الرقمية القادمة من المصادر المعززة بالذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي، مثل تشات جي بي تي، وبيربليكستي وغيرها، بمعدل 3.8 مرات عالمياً خلال الأسابيع السبعة الماضية، و1.8 مرة في الولايات المتحدة. خلال شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر، ارتفع نمو المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 6% على أساس سنوي على مستوى العالم، كما سجلت حركة الزيارات الرقمية زيادة مماثلة بلغت 10% على مستوى العالم للمقارنة، لم يتجاوز نمو الحركة الرقمية خلال الفترة نفسها من عام 2024 نسبة 1% فقط.

وعقب المخاوف المرتبطة بتأثير الرسوم الجمركية على أرباح تجار التجزئة، ارتفع متوسط سعر البيع عالمياً بنسبة 5% على أساس سنوي، وبنسبة 7% في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن هذه المستويات تتماشى مع متوسطات الأسعار خلال الفترة نفسها من عام 2024، فإن الزيادة الملحوظة في حركة الزيارات والمبيعات خلال عام 2025 تظهر أن حساسية المستهلكين تجاه الأسعار باتت أقل مما كانت عليه قبل عام.

ولا يزال المستهلكون يجدون قيمة أكبر وسهولة أعلى في استخدام طرق الدفع عبر المحافظ الرقمية أثناء إتمام عمليات الشراء. وقد ارتفع استخدام محافظ الدفع على الأجهزة المحمولة مثل «آبل باي» بنسبة 31% على أساس سنوي خلال موسم الخريف.

وسجلت حصة حركة التجارة الإلكترونية عبر الإحالات الاجتماعية نمواً بنسبة 15% على أساس سنوي، لتمثل نحو 16% من إجمالي حركة التسوق عبر الإنترنت منذ بداية الموسم. تساعد منصات الفيديو مثل تيك توك ويوتيوب في تعزيز تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على رحلة المتسوق، إذ ارتفعت حصة الزيارات الاجتماعية القادمة من هذه القنوات بنسبة 79% مقارنة بالعام الماضي. ومن بين جميع مصادر الزيارات الاجتماعية التي تقود المتسوقين إلى منصات التجارة الإلكترونية، سجلت منصة تيك توك نمواً لافتاً بلغ نسبته 86% على أساس سنوي.