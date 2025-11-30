«أول نيبون إيروايز» اليابانية تلغي 95 رحلة بسبب مشكلات في أنظمة إيرباص

أعلنت شركة «أول نيبون إيروايز» اليابانية للطيران أمس أنها ألغت 95 رحلة محلية بسبب مشكلة برمجيات ذكرت تقارير أنها أثرت على الآلاف من طائرات إيرباص على مستوى العالم، حسبما ذكرت وكالة «كيودو نيوز».

وفي ظل احتياج 34 طائرة من طراز «إيه 320» تابعة لشركة «أول نيبون إيروايز» لتحديث برمجيات، تأثر حوالي 13200 مسافر بإلغاء الرحلات، معظمهم كانوا سيستقلون رحلات تربط مطار هانيدا في طوكيو بمناطق أخرى من البلاد. كما ألغيت ست رحلات أخرى كان من المقرر أن تنطلق اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على حوالي 530 شخصاً.

وقالت الشركة: «نعتذر بشدة عن أي إزعاج سببه هذا الأمر لعملائنا».

ومن المحتمل أن يتم تحديث البرمجيات في الـ 34 طائرة بحلول صباح اليوم الأحد.