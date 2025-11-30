مصر والجزائر تنشآن مجمع تصنيع مشتركاً لمكونات المشروعات البترولية

تدرس شركتا بتروجت المصرية وسوناطراك الجزائرية إنشاء مجمع تصنيع مشترك في الجزائر لتلبية احتياجاتها من معدات العمليات بحقول الغاز والبترول إضافة إلى التصدير مستقبلاً لمنطقة غرب أفريقيا.

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن شركة بتروجت استقبلت وفداً رفيع المستوى من مؤسسة سوناطراك الجزائرية برئاسة نورالدين داوودي الرئيس والمدير العام للمؤسسة، حيث أكد المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت الاعتزاز بالشراكة مع سوناطراك والحرص على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في تنفيذ مشروعات استراتيجية بالجزائر.

وجاءت الزيارة على هامش حضور الوفد الجزائري رفيع المستوى لاجتماع مجلس الأعمال المشترك، بالتزامن مع أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية.

وتفقد الوفد الجزائري مجمع بتروجت للتصنيع المركزي للمكون المحلي للمشروعات بالقطامية والمركز الرئيسي للشركة بالقاهرة الجديدة.

وأعرب نورالدين داوودي، خلال الزيارة، عن تقديره للمستوى المتميز الذي بلغته قدرات شركة بتروجت، ليس فقط في مجال التصنيع، بل أيضاً في تنوع وتطور أنشطتها وأدائها القوي خلال السنوات الأخيرة، معتبراً ذلك قاعدة صلبة تؤسس للتعاون الجاري دراسته بشأن إنشاء مجمع تصنيع مشترك مع بتروجت في الجزائر، لتلبية احتياجاتها من معدات العمليات بحقول الغاز والبترول، إضافة إلى التصدير مستقبلاً لمنطقة غرب أفريقيا.

وأشار البيان إلى أن هذا التعاون يأتي امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي البترول المصرية والمحروقات الجزائرية عام 2022، والتي تلاها توقيع مذكرة التفاهم بين سوناطراك وبتروجت، الأمر الذي يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين.

ولفت البيان إلى حصول شركة بتروجت أخيراً على إسناد مبدئي لتنفيذ مشروع ضخم بالجزائر، وذلك كمقاول عام لمشروع تطوير المرحلة الثانية لحقل حاسي بئر ركايز في الجزائر، بقيمة 1.087 مليار دولار، عقب اجتياز الشركة لمرحلة التأهيل بعد منافسة مع كبرى الشركات العالمية المتقدمة للمناقصة.