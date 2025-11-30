نشاط المصانع الصينية ينكمش للشهر الثامن في نوفمبر وتباطؤ نشاط الخدمات

انكمش نشاط المصانع الصينية للشهر الثامن على التوالي خلال نوفمبر بينما تباطأ نشاط الخدمات، ما يبرز المعضلة التي تواجه صانعي السياسات بشأن المضي قدماً في إصلاحات هيكلية صارمة أو طرح المزيد من الحوافز لتعزيز الطلب المحلي.

وأظهر مسح المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأحد ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 49.2 نقطة في نوفمبر من 49.0 في أكتوبر. وظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وجاء متوافقاً مع توقعات المحللين عند 49.2 في استطلاع أجرته رويترز.

وتحسنت المؤشرات الفرعية للطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة مقارنة بشهر أكتوبر لكنها ظلت دون مستوى 50.

وتعكس هذه البيانات صعوبة استدامة التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد 19، والتي تفاقمت بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي زادت الضغوط على الشركات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الذي يشمل قطاعي الخدمات والبناء إلى 49.5 من 50.1 في أكتوبر، مسجلاً بذلك أول انكماش له منذ ديسمبر 2022.

انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، على وجه الخصوص، إلى أقل من 50 لأول مرة منذ سبتمبر 2024، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023، مع تراجع الدعم الناتج عن عطلة أكتوبر في نوفمبر، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وكشفت الصين يوم الأربعاء عن خطة جديدة لتعزيز الاستهلاك، تركز على تحسينات السلع الاستهلاكية في المناطق الريفية وقطاعات مثل «الحيوانات الأليفة والأنمي والألعاب العصرية».

وتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص الذي تعده مؤسسة ريتنج دوج 50.5 نقطة، بانخفاض طفيف عن 50.6 نقطة في الشهر السابق.