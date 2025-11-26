لخفض النفقات بمليار دولار.. إتش.بي الأمريكية تعتزم شطب ما يصل إلى 6000 وظيفة

أعلنت شركة إتش.بي الأمريكية لصناعة أجهزة الكمبيوتر مساء أمس اعتزامها خفض قوة العمل لديها على مستوى العالم بما يتراوح بين 4000 و6000 عامل، كجزء من مبادرة شاملة أطلقتها الشركة أخيراً باسم «خطة السنة المالية 2026». وتستهدف الشركة تحسين مستوى رضا العملاء وتسريع الابتكار وتحسين الإنتاجية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتتوقع الشركة أن تؤدي هذه الخطة إلى خفض النفقات بنحو مليار دولار بنهاية العام المالي 2028.

ولتنفيذ الخطة، تتوقع الشركة تحمل ما يقارب 650 مليون دولار من تكاليف إعادة هيكلة العمالة وغيرها، منها حوالي 250 مليون دولار متوقعة في السنة المالية 2026. ومن المقرر استكمال جميع الإجراءات بنهاية السنة المالية 2028.

أثناء إعلانها عن نتائج الربع الأخير من العام المالي الماضي توقعت إتش.بي أن يتراوح صافي ربح السهم الواحد بين 0.58 و0.66 دولار، وأن يتراوح صافي ربح السهم الواحد غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة العامة المقبولة بين 0.73 و0.81 دولار للربع الأول من السنة المالية 2026.

ويتوقع محللون إعلان الشركة عن أرباح قدرها 0.73 دولار للسهم الواحد في الربع الأول. وعادة ما تستثني تقديرات المحللين البنود الخاصة.

كما تتوقع الشركة أن يتراوح صافي ربح السهم الواحد بين 2.47 و2.77 دولار خلال العام المالي الحالي، وأن يتراوح صافي ربح السهم الواحد من دون تطبيق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 2.90 و3.20 دولارات، في حين يتوقع المحللون أن تعلن الشركة عن أرباح سنوية قدرها 3.33 دولارات للسهم.

من ناحية أخرى أعلنت إتش.بي توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بمعدل 0.30 دولار للسهم الواحد من أسهم الشركة العادية، وسيتم صرف التوزيعات النقدية في 2 يناير المقبل للمساهمين المسجلين بنهاية تعاملات يوم 11 ديسمبر 2025.

وأنهى سهم الشركة جلسة التداول العادية أمس عند مستوى 24.32 دولاراً، بانخفاض قدره 0.06 دولار أي بنسبة 0.25%.