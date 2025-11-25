الحذر يسيطر على تحركات الأسهم الأوروبية واليابانية

جاء أداء الأسهم الأوروبية فاتراً، الثلاثاء، إذ يتوخى المستثمرون الحذر قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد عالمياً، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة إلى 563.38 نقطة خلال التداولات، وتباين أداء البورصات الإقليمية الرئيسية مع انخفاض المؤشر داكس الألماني 0.24 في المئة وارتفاع المؤشر الفرنسي بالنسبة نفسها.

وتترقب الأسواق صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين، وبيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، التي قد تلقي مزيداً من الضوء على قوة الاقتصاد الأمريكي.

وستكون هذه البيانات بين أول البيانات التي ستصدر بعد أن تسبب الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة في ضبابية بالنسبة للمستثمرين ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وكان قطاع البنوك أكبر داعم للمؤشر الأوروبي، إذ ارتفع 0.4 في المئة، وصعدت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية مثل شركات النفط والتعدين 0.7 في المئة، و0.6 في المئة على الترتيب.

وتقدم سهم شركة كينجفيشر 4.3 في المئة، ليكون بين أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600، وذلك بعد أن رفعت شركة بيع مستلزمات تحسين المنازل بالتجزئة توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

وستجري مراقبة التقدم المحرز في التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وناقشت الولايات المتحدة وأوكرانيا خطة معدلة لإنهاء الحرب، أمس الاثنين، إذ جرت صياغة «إطار عمل منقح للسلام»، ما دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن تسوية الصراع باتت قريبة.

اليابان

تخلى المؤشر نيكاي الياباني عن معظم مكاسبه المبكرة واستقر تقريباً في نهاية تعاملات، الثلاثاء، مع انخفاض سهم مجموعة سوفت بنك نحو 10 في المئة، بسبب المخاوف من المنافسة بين تشات جي.بي.تي التابع لشركة (أوبن إيه.آي) وجيميني من جوجل.

وارتفع نيكاي 0.07 في المئة إلى 48659.52 نقطة بعد صعوده نحو 1.14 في المئة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.21 في المئة، ليسجل 3290.89 نقطة.

وقال كازواكي شيمادا، كبير الخبراء في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية: «يشعر المستثمرون بالقلق من المنافسة بين تشات جي.بي.تي التابع لشركة أوبن إيه.آي، التي تستثمر فيها مجموعة سوفت بنك، وجيميني التابع لشركة جوجل».

والأسبوع الماضي أطلقت جوجل التابعة لألفابت أحدث إصداراتها من نموذج الذكاء الاصطناعي جيميني، ما رفع أسهمها إلى مستوى قياسي.

وقال شيمادا: «عادة ما تتحرك كبرى الشركات اليابانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في نفس الاتجاه، لكن مجموعة سوفت بنك تراجعت اليوم لسبب خاص بها».

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 9.95 في المئة عند الإغلاق، ليخصم 338 نقطة من نيكاي. وارتفع المؤشر عند الإغلاق 33.64 نقطة.

وارتفع سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.18 في المئة، وزاد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 3.05 في المئة، ما يعكس الأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، أمس الاثنين، للجلسة الثانية وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الشهر المقبل، وقاد مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، هذا الارتفاع مدفوعاً بالأداء القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي.

وكانت البورصة اليابانية مغلقة، أمس الاثنين، بسبب عطلة رسمية.

وفي تعاملات، اليوم الثلاثاء، ارتفع 122 سهماً، وانخفض 99 على المؤشر نيكاي.

وارتفع سهم إيساي للأدوية 7.4 في المئة، وكان أكبر الرابحين، وانخفض سهم شركة طوكيو للطاقة الكهربية 6.41 في المئة، بعد أن موافقة السلطات على إعادة تشغيل جزئية لمحطتها كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية، والتي ستكون أول إعادة تشغيل لمنشأة تابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية منذ أن دمر تسونامي في مارس 2011 مفاعل فوكوشيما داييتشي.