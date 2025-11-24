أصول بنوك الإمارات تلامس 5.2 تريليونات درهم بارتفاع 11%

ارتفعت أصول المصارف العاملة بالإمارات ارتفاع بنسبة 11% بقيمة 600 مليار درهم من رصيد تراكمي 4.6 تريليونات درهم مطلع العام الجاري إلى قرابة 5.2 تريليونات درهم نهاية الربع الثالث من العام الجاري

وأوضحت تقرير التطورات المصرفية الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، الاثنين، بأن الرصيد التراكمي للأصول نما على أساس شهري بنسبة 2.2% في سبتمبر عن الرصيد المسجل في شهر أغسطس.

وأظهر التقرير نمو الإئتمان المصرفي وصل إلى ما يتجاوز 2.479 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي بنمو شهري قدره بنسبة 2.5% مدفوعاً بنمو الإئتمان المحلي بقيمة 44 مليار درهم والإئتمان الأجنبي بحوالي 17.6 مليار درهم.

في المقابل بلغ إجمالي رصيد الودائع المصرفية 3.186 تريليونات درهم مع نهاية الربع الثالث 2025 بنمو شهري 1.8% عن شهر أغسطس وذلك مدفوعاً بنمو ودائع غير المقيمين بنسبة 14.4% مع ثبات ودائع المقيمين ونسبة 0.7% في ودائع المقيمين.

على صعيد آخر استقرت القاعدة النقدية عند 832.5 ملياراً في سبتمبر 2025 مدفوعة بتقلص الحساب الاحتياطي رغم النمو في كل من النقد المصدر والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامي.