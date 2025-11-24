دناتا تحصد جائزة «أفضل مزود لخدمات المناولة الأرضية» للمرة الخامسة عشرة

حصدت دناتا، المزود العالمي الرائد للخدمات الجوية والسفر، جائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع جوائز «أفييشن بيزنس ميدل إيست» لعام 2025.

كرست الشركة ريادتها بحصد لقب أفضل مزود لخدمات المناولة الأرضية، للمرة الخامسة عشرة، وهو أحد أكثر الألقاب أهمية ومنافسة ضمن جوائز القطاع.

وخلال العام الماضي، عززت دناتا عملياتها الأرضية في دبي عبر إدخال مركبات ذاتية القيادة لنقل الأمتعة تعمل بالطاقة الكهربائية. وتعمل هذه المركبات في مطار آل مكتوم الدولي ضمن أحد أضخم مشاريع الأتمتة على مستوى المنطقة، ما يسهم في تسريع عمليات المناولة وتمكين فرق العمل من التركيز على مهام تشغيلية ذات قيمة أعلى.

كما واصلت دناتا تنفيذ خطط تحديث وتوسيع أسطول معدات المناولة الأرضية على المستوى العالمي، ضمن برنامج استثماري واسع شمل إدخال أكثر من 800 من المعدات الجديدة عبر 10 أسواق دولية، من بينها دولة الإمارات. ويضم الأسطول أجهزة ومركبات كهربائية وهجينة تشمل الرافعات والجرارات ووحدات الطاقة الأرضية، إلى جانب أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والحد من الانبعاثات، ورفع موثوقية خدمات دعم الطائرات.

وعلى الصعيد الدولي، واصلت دناتا تنفيذ استراتيجية توسعية مدروسة تشمل الاستثمار، والتطوير التشغيلي، وتعزيز شبكة عملياتها. وتمكنت خلال العام الماضي من توسيع حضورها في أسواق رئيسية، وتجديد رخص تشغيل طويلة الأجل، وافتتاح محطات جديدة، من بينها محطة في مطار روما فيوميتشينو بإيطاليا، ما يعزز مكانتها واحدة من أبرز مزودي خدمات الطيران المتكاملة في العالم.

إضافة إلى جائزة المناولة الأرضية، فازت دناتا أيضاً بجائزة «مشروع التحول الرقمي للعام» عن برنامجها المبتكر للتدريب باستخدام تقنية الواقع الافتراضي (VR)، والذي يتيح للموظفين محاكاة سيناريوهات ميدانية معقدة ضمن بيئة رقمية آمنة، ما يعزز الوعي التشغيلي، ويسرع اكتساب المهارات، ويقلل المخاطر التشغيلية. وقد ساهم البرنامج في رفع مستويات السلامة بين مشرفي تحميل الطائرات ويعد من أبرز مشاريع الابتكار الداخلي لدى دناتا حتى اليوم.