الأسهم الأوروبية تنتعش مع تحسن المعنويات بآمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية

انتعشت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، بقيادة القطاع المالي، حيث وجد المستثمرون راحة في تزايد رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، بينما يراقبون التقدم المحرز في خطة السلام في أوكرانيا.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6% ليصل إلى 565.27 نقطة، وسجل المؤشر يوم الجمعة أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أواخر يوليو، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.08%.

ورحب المستثمرون بتصريحات جون ويليامز، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الجمعة، والتي قال فيها: إن أسعار الفائدة قد تنخفض «على المدى القريب»، ما يعزز احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي حذر فيه صانعو سياسات آخرون من المزيد من التخفيضات حتى تتضح الصورة أكثر بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي.

ارتفعت أسهم البنوك والتكنولوجيا ذات الثقل الكبير بنسبة 1.1% لكل منهما، بينما ارتفعت أسهم الصناعات بنسبة 0.6%.

في غضون ذلك، من المقرر أن تواصل الولايات المتحدة وأوكرانيا العمل على خطة يوم الاثنين، بعد الاتفاق على تعديل مقترح سابق اعتبر على نطاق واسع محابياً لموسكو.

انخفضت أسهم الدفاع في أوروبا بأكثر من 3% يوم الجمعة مع تقدم محادثات السلام. وكانت قد انخفضت يوم الاثنين بنسبة 0.4%.

حقق سهم باير ارتفاعاً بنسبة 8.9% متجاوزاً مؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت شركة الأدوية عن نتائج إيجابية لدراسة دواء أسونديكسيان المضاد للتخثر الذي تنتجه يوم الأحد.

هذا الأسبوع، سيركز المستثمرون بحذر على الميزانية السنوية البريطانية وسط حالة من عدم اليقين بشأن زيادات الضرائب يوم الأربعاء والبيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الأسبوع.