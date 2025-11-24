متحدياً حظر 2021.. انتعاش تعدين البتكوين في الصين

يشهد تعدين البتكوين عودة هادئة في الصين على الرغم من حظره قبل أربع سنوات، حيث يستغل معدنو البتكوين من الأفراد والشركات انخفاض أسعار الكهرباء وازدهار مراكز البيانات في بعض المقاطعات الغنية بالطاقة، وفقاً لبيانات معدني البتكوين والقطاع.

كانت الصين أكبر دولة في العالم في مجال تعدين العملات المشفرة حتى حظرت بكين جميع تداولات وتعدين العملات المشفرة في عام 2021، مشيرة إلى تهديدات للاستقرار المالي للبلاد وترشيد استهلاك الطاقة.

بعد أن انخفضت حصتها في سوق تعدين البتكوين العالمية إلى الصفر نتيجة الحظر، عادت الصين إلى المركز الثالث بحصة 14% في نهاية أكتوبر، وفقاً لمؤشر Hashrate، الذي يتتبع أنشطة تعدين البتكوين. إن انتعاش تعدين البتكوين، والذي أكدته أيضاً مبيعات شركة «كانان» المصنعة لمعدات التعدين السريعة في الصين، قد يشكل دعماً للطلب والأسعار لأكبر عملة مشفرة في العالم.

صرح وانغ، وهو معدن خاص في شينجيانغ، بأنه بدأ التعدين أواخر العام الماضي في المقاطعة الغنية بالطاقة.

وأضاف وانغ، طالباً عدم الكشف عن اسمه الأخير فقط: «لا يمكن نقل الكثير من الطاقة خارج شينجيانغ، لذا تستهلك في شكل تعدين للعملات المشفرة». وأضاف: «مشاريع تعدين جديدة قيد الإنشاء. ما يمكنني قوله هو إن الناس يعدنون في الأماكن التي تكون فيها الكهرباء رخيصة».

ولم تجب هيئة التخطيط الحكومية الصينية، وهي اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، التي أصدرت الحظر في عام 2021، وحكومة شينجيانغ على طلبات رويترز المرسلة بالفاكس للتعليق.

انتعاش التعدين

أدت حملة بكين الصارمة على القطاع في عام 2021 إلى إغلاق شركات التعدين عملياتها المحلية والهروب إلى أسواق خارجية مثل أمريكا الشمالية وآسيا الوسطى.

يتزامن انتعاش تعدين البتكوين مع وصول هذه الأصول الرقمية إلى مستويات قياسية في أكتوبر، على خلفية سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة للعملات المشفرة، وتنامي انعدام الثقة تجاه الدولار، ما يجعل تعدين العملات المشفرة أكثر ربحية.

مع ذلك، انخفضت قيمة العملة المشفرة بنحو الثلث عن ذروتها في أكتوبر، مع تراجع شهية المخاطرة العالمية.

صرح باتريك غرون، الرئيس التنفيذي لشركة Perpetuals.com، وهي شركة مزودة للبنية التحتية لسوق العملات المشفرة: «تبرز مرونة السياسة الصينية عندما تكون الحوافز الاقتصادية قوية في مناطق محددة». وأضاف: «يعد انتعاش نشاط التعدين في الصين أحد أهم المؤشرات التي شهدها السوق منذ سنوات». لم تخفف الصين رسمياً قيود تعدين البتكوين، ولكن «حتى التلميحات إلى تخفيف الصين لسياساتها قد تعزز مكانة البتكوين كأصل عالمي قادر على الصمود»، كما قال، مشيراً إلى بيانات القطاع التي تشير إلى تجدد النشاط.

يعتبر تعدين البتكوين - وهي عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتستخدم فيها أجهزة كمبيوتر متخصصة لحل ألغاز معقدة لكسب البتكوين - نشطاً بشكل خاص في المناطق النائية الغنية بالطاقة مثل شينجيانغ، وفقاً لعمال التعدين ومصنعي منصات التعدين.

قال ديوك هوانغ، المقيم في سيتشوان، والذي توقف عن تعدين البتكوين قبل بضع سنوات بسبب الحظر التنظيمي الصيني: إن بعض أصدقائه عادوا إلى هذا المجال أخيراً. «إنه مجال حساس... لكن من يحصلون على كهرباء رخيصة ما زالوا يمارسون التعدين».

إلى جانب ارتفاع أسعار البتكوين، ساهمت وفرة الكهرباء وقوة الحوسبة، عقب الاستثمار المفرط في مراكز البيانات من قبل بعض الحكومات المحلية الصينية التي تعاني من ضائقة مالية، في انتعاش السوق، وفقاً لمصدر في شركة مصنعة لمنصة تعدين البتكوين، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الأمر.

سياسة العملات المشفرة

يتضح هذا الاتجاه أيضاً من خلال بيانات مبيعات شركات تصنيع منصات التعدين.

حققت شركة كنعان، ثاني أكبر شركة لتصنيع آلات تعدين البتكوين في العالم، 30.3% من إيراداتها العالمية في الصين العام الماضي، مقارنة بنسبة 2.8% في عام 2022 في أعقاب الحملة الأمنية، وفقاً لبيانات الشركة.

وقفزت مساهمة الصين في مبيعات كنعان إلى أكثر من 50% خلال الربع الثاني من هذا العام، وفقاً لمصدر مطلع، رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

عزت كنعان، التي لم تؤكد تفاصيل مبيعات الربع الثاني، نمو مبيعاتها في الصين إلى حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية هذا العام التي عطلت المبيعات الأمريكية، وارتفاع أسعار البتكوين التي تجعل التعدين أكثر ربحية، والتحول الطفيف في وضع الأصول الرقمية الصينية.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، أكدت الشركة السنغافورية أن أنشطتها لا تزال متوافقة تماماً مع اللوائح الصينية، لكنها رفضت التعليق على سياسات التعدين في الصين. قال كنعان: «في الصين، يسمح بالبحث والتطوير وتصنيع وبيع آلات التعدين».

يأتي انتعاش تعدين البتكوين في الصين وسط مؤشرات على تخفيف بكين لموقفها تجاه العملات الرقمية. كانت هذه العملات تعتبر في السابق تحدياً للعملات الورقية الصينية وتشجيعاً على هروب رؤوس الأموال.

على سبيل المثال، دخل قانون العملات المستقرة في هونغ كونغ حيز التنفيذ في أغسطس، ما مكن المدينة الصينية من منافسة الولايات المتحدة في تعزيز سوق منظمة.