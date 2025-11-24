75 مليار دولار قيمة ريفولوت البريطانية بعد طرح أسهم ثانوي

أعلنت شركة ريفولوت، وهي شركة تطبيقات مالية بريطانية، اليوم الاثنين، عن إتمامها طرحاً ثانوياً لأسهمها، ما رفع قيمتها إلى 75 مليار دولار. وأوضحت الشركة أن من بين المشاركين في الطرح شركات الاستثمار «كوتو» و«جرينوكس»، وشركة رأس المال الاستثماري «أندريسن هورويتز»، وذراع رأس المال الاستثمارية لشركة «إنفيديا»، من بين جهات أخرى.

وأعلنت شركة ريفولوت عن زيادة بنسبة 72% في إيراداتها لعام 2024 لتصل إلى 4 مليارات دولار، مع ارتفاع الأرباح قبل الضرائب بنسبة 149% إلى 1.4 مليار دولار.

وأضافت أن قاعدة عملائها من عملاء التجزئة العالميين ستتجاوز 65 مليوناً بنهاية عام 2025، وأن ريفولوت بيزنس حققت إيرادات سنوية بقيمة مليار دولار.