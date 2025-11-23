الأراضي.. الأصول الذهبية الجديدة في مشهد العقارات بدبي

تواصل دبي تعزيز مكانتها أحد أكثر أسواق العقارات ديناميكية في العالم، حيث تجاوزت مبيعات الأراضي حاجز 230 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، متخطية بذلك إجمالي مبيعات العام الماضي البالغة نحو 195 مليار درهم، في مؤشر قوي على استمرار الزخم الاستثنائي الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة.

وتظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الطلب على الأراضي يتزايد بوتيرة غير مسبوقة، خصوصاً من قبل المستثمرين والمطورين الذين يسعون إلى توسيع بنوك الأراضي (land banks) لديهم في ظل ندرة المعروض من الأراضي المميزة، وخصوصاً تلك الواقعة على الواجهات البحرية.

وبحسب بيانات الدائرة بلغت مبيعات الأراضي في دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 230.4 مليار درهم توزعت على 22830 صفقة، متفوقة على كامل مبيعات العام 2024 بأكمله ومسجلة نمواً بنسبة 18.4%، حيث بلغت مجمل مبيعات الأراضي العام الماضي 194.5 مليار درهم نتجت عن 18737 صفقة.

وتشير هذه الأرقام الاستثنائية إلى أن الأراضي أصبحت تمثل «الأصول الذهبية الجديدة» في مشهد العقارات بدبي، بعد أن تحولت من أداة استثمار طويلة الأجل إلى أصل قابل للتداول والنمو السريع، مستفيدة من النمو السكاني المتواصل، وازدهار المشاريع الجديدة، وتوسع البنية التحتية في مناطق مثل دبي الجنوب، وميدان، ودبي لاند، والخليج التجاري، ولا سيما مع الاستثمارات الحكومية الكبيرة عبر مشاريعها العملاقة مثل مطار آل مكتوم الجديد والخط الأزرق لمترو دبي إلى جانب الاستثمارات الضخمة من قبل المطورين العقاريين في القطاع الخاص.

ويعكس الطلب القوي على الأراضي الجديدة ثقة المستثمرين بالآفاق المستقبلية للسوق، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع متوسط أسعار القدم المربع إلى مستويات تاريخية، بلغت1681 درهماً للقدم المربع في سبتمبر 2025 بحسب بيانات منصة «بروبرتي مونيتور»، وهي أعلى ذروة سعرية تسجلها دبي على الإطلاق.

كما ساهمت سياسات التمويل المرنة وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في ترسيخ جاذبية الاستثمار في الأراضي، باعتبارها ملاذاً آمناً للتحوط من التضخم وتقلبات الأسواق العالمية.

وبينما تواصل دبي إطلاق مشاريع تطويرية ضخمة - تجاوز عددها 460 مشروعاً جديداً منذ بداية 2025، فإن ذلك يعزز مكانة الأراضي عنصراً استراتيجياً في دورة النمو العقاري، ويجعلها بحق الذهب الجديد لعقارات دبي.

وكانت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية قد توقعت أن يشهد السوق العقاري في دبي نمواً في أسعار الأراضي بمعدلات تفوق نمو أسعار الوحدات السكنية، مدفوعاً باشتداد المنافسة بين المطورين على المساحات المتميزة وتقلص المخزونات ولا سيما بعد طفرة إطلاق المشاريع الجديدة خلال الفترة الماضية.

وذكرت الوكالة أن المنافسة على الأراضي تزداد حدة، فالمساحات المتاحة من الأراضي أقل اليوم، وخصوصاً في المناطق ذات الواجهة البحرية أو المناطق المتميزة، وأولئك المطورون الذين لديهم مخزون أراضي جيد، لديهم ميزة تنافسية كبيرة الآن، واليوم يسعى المطورون إلى تعزيز بنك الأراضي لديهم بما يتناسب مع خططهم المستقبلية.

التوزع الجغرافي

وحلت منطقة اليلايس1 في صدارة المناطق الجغرافية في دبي من حيث قيمة مبيعات الأراضي خلال أول 10 أشهر من العام 2025 بقيمة 20.3 مليار درهم عبر 5842 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة معيصم الثانية بقيمة 18.3 مليار درهم عبر 1031 صفقة، وثالثاً منطقة نخلة جبل علي بقيمة 14.1 مليار درهم عبر 595 صفقة، ورابعاً منطقة مجمع دبي للاستثمار الثانية بقيمة 12.9 مليار درهم عبر 1602 صفقة، وخامساً منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 7.3 مليارات درهم عبر 898 صفقة.

أغلى الصفقات

وسجل السوق خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري العديد من الصفقات القياسية أبرزها بيع قطعة أرض في منطقة اليلايس 1 بقيمة 2.5 مليار درهم، كما بيعت أرض تجارية في منطقة نخلة ديرة بقيمة 1.5 مليار درهم، وأيضاً بيعت أرض مخصصة لمطار في منطقة مدينة المطار بقيمة 1.4 مليار درهم، إلى جانب بيع أرض تجارية في منطقة DMCC بقيمة 1.4 مليار درهم.

جدول

أبرز مناطق دبي في مبيعات الأراضي

-المنطقة:

اليلايس1

معيصم الثانية

نخلة جبل علي

مجمع دبي للاستثمار الثانية

وادي الصفا 3

عدد الصفقات:

5842

1031

595

1602

898

القيمة (مليار درهم)

20.3

18.3

14.1

12.9

7.3