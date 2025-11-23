جوجل تكشف عن نموذج ذكاء اصطناعي محسن لمنصة جيميني

كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة جوجل النقاب عن نموذج الذكاء الاصطناعي المحسن لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي جيميني 3، الذي سيقوم أيضاً بتشغيل محرك بحث جوجل، ويتيح إنشاء رسومات تفاعلية لتوضيح الإجابات عن الأسئلة العلمية والرياضية.

وقالت جوجل التي أطلقت أول نسخة تعمل بالذكاء الاصطناعي من محرك البحث: إن منصة جيميني 3 تحسن قدرات معالجة المعلومات ووضعها في سياقها عبر أنواع مختلفة من الوسائط، مثل الفيديو والنصوص.

واستعرضت الشركة القدرات الجديدة للمنصة باستخدام كاميرا لمراقبة مباراة بيكلبول، وتحليل سلوك اللاعب، وتقديم نصائح لتحسين النتائج.

كما قالت جوجل: إن منصة جيميني 3 قادرة على ترجمة وصفات الطهي من الصور، ثم إعداد كتاب عن الطهي. كما عرضت الإصدار الجديد لنموذج الذكاء الاصطناعي وهو يصمم برنامجاً سياحياً لرحلة تستغرق أياماً عدة في مدينة مثل روما، وهو عرض تجريبي يستخدمه المنافسون عادة

وتقول جوجل: إن جيميني 3 أفضل أيضاً في البرمجة، وهو استخدام شائع لأدوات الذكاء الاصطناعي. ولهذا الغرض، قدمت الشركة أداة جديدة تسمى أنتيجرافيتي وتتيح للمطورين نشر والإشراف على العديد من برامج الذكاء الاصطناعي، أو وكلاء الذكاء الاصطناعي، ذاتية التشغيل إلى حد كبير، عند كتابة البرامج.

يذكر أن جوجل قالت أخيراً: إن منصة جيميني تضم حوالي 650 مليون مستخدم شهرياً. في المقابل، يستخدم منصة شات جي.بي.تي المنافسة أكثر من 800 مليون مستخدم أسبوعياً، وفقاً لسام ألتمان رئيس شركة أوبن أيه.آي المالكة لمنصة شات جي.بي.تي.

ومع ذلك، تكمن ميزة جوجل في أن منظومة خدماتها الأوسع مدمجة في الروتين اليومي للعديد من الأشخاص من خلال أدوات مثل محرك البحث، والبريد الإلكتروني جي ميل وخدمة الخرائط الرقمية جوجل مابس.

بالنسبة للبحث، تقول جوجل: إن جيميني 3 تحسن قدرة محرك البحث على فهم غرض المستخدم من استعلامه، وفي استرجاع المعلومات المطابقة من مواقع الإنترنت المختلفة.