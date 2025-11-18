الصين تضيف 15 طناً من الذهب إلى احتياطياتها في سبتمبر

أضافت الصين ما يقدر بـ15 طناً من الذهب إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي في سبتمبر، مع تسارع مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس، بعد فترة هدوء موسمية خلال الصيف، وفقاً لـ«غولدمان ساكس».

وقدر محللون، من بينهم لينا توماس، أن إجمالي مشتريات البنوك المركزية من الذهب بلغ 64 طناً في سبتمبر، أي أكثر من ثلاثة أضعاف 21 طناً تم شراؤها في أغسطس. ورجح «غولدمان» أن المشتريات على الأرجح استمرت في نوفمبر.

كانت مشتريات البنوك المركزية محركاً أساسياً للارتفاع القوي للذهب خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ بلغت الأسعار مستويات قياسية فوق 4380 دولاراً للأونصة في أكتوبر قبل أن تتراجع في الأسابيع الأخيرة.

وكتب المحللون في مذكرة يوم الإثنين: «ما زلنا نرى تراكم الذهب لدى البنوك المركزية بمستويات مرتفعة باعتباره اتجاهاً يمتد لسنوات، حيث تعمل هذه البنوك على تنويع احتياطياتها للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والمالية».

وأضافوا: «نحافظ على افتراضنا بمتوسط مشتريات شهرية يبلغ 80 طناً من البنوك المركزية» في الربع الرابع وحتى 2026.

ولا يزال البنك يتوقع وصول أسعار الذهب إلى 4900 دولار للأونصة بحلول نهاية العام المقبل، بدعم من استمرار مشتريات البنوك المركزية وتدفقات المستثمرين من القطاع الخاص في ظل سياسة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي.