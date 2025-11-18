توتال إنيرجيز تشتري 50% من محفظة توليد الطاقة المرنة لـ «إي.بي.إتش»

وقعت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنيرجيز اتفاقية مع شركة إنرجتيك (إي.بي.إتش) للاستحواذ على حصة 50% في محفظة توليد الطاقة المرنة التابعة لها. تشمل المحفظة محطات توليد طاقة تعمل بالغاز الطبيعي وغاز الميثان الحيوي، بالإضافة إلى أنظمة بطاريات لتخزين الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا الغربية، بما في ذلك إيطاليا، وبريطانيا وأيرلندا، وهولندا، وفرنسا. وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 10.6 مليارات يورو.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل شركة إي.بي.إتش على ما قيمته حوالي 5.1 مليارات يورو من أسهم توتال إنيرجيز. وسيتم إصدار 95.4 مليون سهم من أسهم توتال إنيرجيز، بسعر يعادل متوسط ​​سعر السهم المرجح خلال جلسات التداول العشرين التي سبقت 16 نوفمبر وهو تاريخ توقيع الاتفاقية أي حوالي 53.94 يورو للسهم، وهو ما يمثل حوالي 4.1% من رأس مال توتال إنيرجيز.

ستؤدي هذه الصفقة إلى إقامة شركة مملوكة مناصفة لكل من توتال إنيرجيز وإي.بي.إتش. وستكون الشركة الجديدة مسؤولة عن الإدارة الصناعية للأصول وتطوير الأعمال، بينما ستسوق كل شركة حصتها من الإنتاج بموجب اتفاقية تحصيل رسوم مع الشركة المشتركة.

وتغطي الصفقة محفظة محطات بطاقة إجمالية تزيد على 14 جيجاوات، سواءً أكانت قيد التشغيل أم الإنشاء.

وستعود هذه الصفقة بالنفع الفوري على مساهمي توتال إنيرجيز. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تتوقع توتال إنيرجيز زيادة في التدفقات النقدية الحرة بنحو 750 مليون دولار سنوياً، وهو ما يتجاوز بكثير متطلبات توزيعات الأرباح الإضافية للأسهم الجديدة.

وتخضع هذه الصفقة لاشتراطات الإفصاح القانوني والتشاور مع ممثلي العمال المعنيين، والحصول على موافقة الجهات المختصة. ومن المتوقع إتمامها في منتصف عام 2026.