الأسهم الآسيوية تتراجع إلى أدنى مستوياتها في شهر مع قلق المستثمرين من تقييمات التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوياتها في شهر يوم الثلاثاء، مع عمليات بيع مكثفة في أسواق اليابان وكوريا الجنوبية التي تعتمد على التكنولوجيا، مع اقتراب أرباح شركة صناعة الرقائق إنفيديا في وقت لاحق من الأسبوع، كاختبار للتقييمات في جميع أنحاء القطاع.

انخفض مؤشر بتكوين، وهو مؤشر للمزاج، إلى ما دون 90 ألف دولار أمريكي لأول مرة منذ سبعة أشهر. وكان مؤشر نيكاي الياباني، الذي انخفض بنسبة 3.22%، متجهاً نحو أكبر انخفاض يومي له منذ أبريل، بينما انخفض كل من مؤشر فوتسي والعقود الآجلة الأوروبية بأكثر من 1%.

وقال طارق هورشاني، رئيس قسم تداول الوساطة المالية الرئيسية في مايبانك للأوراق المالية في سنغافورة: «بدأنا نشعر بتلاشي ثقة المستثمرين بالمستويات الحالية». وأضاف: «الأمر لا يتعلق بمحفز قوي بقدر ما يتعلق بإرهاق مراكز الاستثمار، وحساسية التقييم، وشعور متزايد بضرورة توقف هذا الارتفاع».

وانخفض مؤشر MSCI، الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان، بنسبة 1.8% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر. وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3.3%، وتراجع مؤشر S&P/ASX200 في أستراليا بنسبة تقارب 2%، وخسر مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 1.67%.

وتبع ضعف الأسهم الآسيوية موجة بيع مكثفة في وول ستريت خلال الليل، مع استعداد الأسواق لسيل من البيانات الاقتصادية. قال بيسا ديدا، كبير الاقتصاديين في شركة ويليام باك الاستشارية في سيدني: «شهد شهر نوفمبر تقلبات أكبر في أسواق الأسهم العالمية. وعلى عكس شهر أكتوبر، استقرت معظم المؤشرات الرئيسية، ولم تتمكن من تحقيق مستويات قياسية جديدة».

توقعات شركة إنفيديا

يترقب المستثمرون بفارغ الصبر إعلان شركة إنفيديا، المصنعة للرقائق، عن أرباحها الفصلية يوم الأربعاء، حيث يتطلع المستثمرون إلى مؤشرات ضعف في قطاع قاد انتعاش سوق الأسهم خلال الأشهر الأخيرة.

انخفضت سلة من أهم الأسهم اليابانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي يتتبعها بنك بي إن بي باريبا، بنسبة 4.7% خلال جلسة يوم الثلاثاء، ليصل انخفاضها الشهري منذ نهاية أكتوبر إلى حوالي 15%. وارتفعت السلة بنسبة 130% منذ بداية العام وحتى أكتوبر.

وقال جيسون لوي، رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك بي إن بي باريبا: «العديد من شركات التكنولوجيا الآسيوية جزء من سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي العالمية الأوسع». مع تعمق تحليل المستثمرين للإنفاق واستدامته وحجمه، سيساهم ذلك في زيادة الانتقائية في استثماراتهم في الولايات المتحدة وآسيا.

في سوق الصرف الأجنبي، شهدت الملاذات الآمنة، الدولار والين والفرنك السويسري، إقبالاً على الشراء. كان الفرنك السويسري قريباً من مستوى 0.80 مقابل الدولار. واستقر مؤشر الدولار عند 99.5.

ارتفع الين بنحو 0.15% ليصل إلى 155 مقابل الدولار، ما خفف من حدة قلق السلطات اليابانية التي كانت تبدي تحفظات لفظية إزاء ضعف الين.

تراجع سندات الحكومة اليابانية

كما تراجعت سندات الحكومة اليابانية، ما دفع بعض عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف بشأن خطط الإنفاق المتضخمة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. كان اجتماع تاكايشي مع محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، محل متابعة دقيقة، في أول مناقشات تعقد بينهما منذ تنصيب الرئيس الجديد الشهر الماضي. وقد أشار أويدا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت الشهر المقبل. إلا أن تاكايشي ووزير ماليتها، ساتسوكي كاتاياما، أوضحا تفضيلهما لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة حتى يصل التضخم بشكل دائم إلى هدف بنك اليابان البالغ 2%.

وقال تاي هوي، كبير استراتيجيي السوق في جي بي مورغان لإدارة الأصول في آسيا: «أتوقع تأجيل رفع آخر لأسعار الفائدة إلى عام 2026. وبحلول الربع الأول، يمكن لبنك اليابان انتظار نتائج المزيد من مفاوضات الأجور، وهو مؤسسة محافظة، ويمكنه الاستمرار في الانتظار والترقب».

انخفض سعر الذهب بنسبة 0.87% ليصل إلى 4,008 دولارات للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.67% خلال الجلسة الآسيوية لتصل إلى 63.77 دولاراً للبرميل. انخفضت قيمة بتكوين بنحو 2% لتهبط إلى ما دون 90 ألف دولار، أي بانخفاض 30% تقريباً عن ذروتها.