مؤشرات الأسهم الآسيوية حذرة مع اقتراب اختبار أرباح إنفيديا

انخفضت أسواق الأسهم الآسيوية يوم الاثنين، وأثّر تفاقم النزاع بين الصين واليابان على أسهم طوكيو، بينما يتطلع المستثمرون إلى أسبوع من بيانات تعويض الخسائر وأرباح الشركات.

قد تكون نتائج إنفيديا بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء أكثر أهمية للمستثمرين، لأن البيانات الرئيسية المقرر صدورها يوم الخميس لسوق العمل الأمريكي من سبتمبر ستكون قديمة بعض الشيء.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% خلال جلسة التداول الآسيوية، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.7%. وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية ومؤشر فوتسي بنحو 0.1%. تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر إلى أقل من 50%، بعد أن بدا صانعو السياسات مترددين. وقد بدأ ذلك يضغط على الأسهم، لا سيما في قطاع التكنولوجيا الحساس للتقلبات والحساس لأسعار الفائدة.

توترات بين الصين واليابان

في التعاملات الآسيوية، انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.2%، مع انخفاض حاد في أسهم السياحة والتجزئة بعد تحذير الصين مواطنيها من زيارة اليابان.

سجلت أسهم شركة تشغيل المتاجر الكبرى «إيسيتان ميتسوكوشي»، وشركة «ريوهين كيكاكو»، الشركة الأم لـ«موجي»، وشركة «شيسيدو» لمستحضرات التجميل، انخفاضات بنحو 10%.

في أستراليا، استقرت البورصة بعد انخفاض بنسبة 0.6% في سهم «بي إتش بي» بعد أن قضت المحكمة العليا البريطانية بمسؤوليتها عن انهيار سد في البرازيل. وانخفضت مؤشرات بورصتي هونغ كونغ والصين بنحو 1% لكل منهما. أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد الياباني لأول مرة في ستة أرباع سنوية نتيجة لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن تقرير نيكاي حول خطة إنفاق تحفيزي بقيمة 110 مليارات دولار هو الذي أثقل كاهل السندات، ودفع عوائد سندات الخزانة لأجل 20 عاماً إلى أعلى مستوى لها في 26 عاماً عند 2.75%.

يرى بعض المحللين أن الين معرض للخطر أيضاً إذا اهتزت الثقة في الانضباط المالي، تماماً كما حدث في بريطانيا الأسبوع الماضي عندما تراجعت الأسهم والسندات والجنيه الاسترليني على خلفية تقارير أفادت بتراجع وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادة الضرائب.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة، مستقرة عند 4.163% في آسيا.

تعافت مؤشرات وول ستريت يوم الجمعة من موجة بيع حادة، لتغلق على إغلاق متباين، مع انخفاض طفيف لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وارتفاع متواضع لمؤشر ناسداك. الوظائف، إنفيديا

سيكون تقرير الوظائف المتأخر لشهر سبتمبر الصادر يوم الخميس هو أبرز البيانات الأمريكية الصادرة هذا الأسبوع.

قد تكون هذه الأرقام قديمة جداً بحيث لا تجدي نفعاً، نظراً لأن المسوحات الخاصة قد أشارت بالفعل إلى تباطؤ في سوق العمل.

صرح خون جو، رئيس قسم الأبحاث في بنك ANZ في آسيا: «إذا اقتصرت هذه الأرقام على تأكيد ذلك، فلن تغير موقف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشدداً. إنهم أكثر قلقاً بشأن مخاطر ارتفاع التضخم، لذا ستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك حاسمة بالنسبة لهم».

يوم الجمعة، تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة عندما شكك جيفري شميد، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، ولوري لوغان، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، في الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

أعلنت هوم ديبوت، وتارجت، وول مارت، وإنفيديا عن أرباحها في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وتتجه جميع الأنظار إلى شركة صناعة الرقائق، حيث يشكل رد فعل السوق اختباراً للارتفاع القوي.

ارتفعت أسهم إنفيديا بنحو 1000% منذ إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022. ويشمل ذلك مكاسب تجاوزت 40% منذ بداية العام، ما جعل إنفيديا أول شركة تتجاوز قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار الشهر الماضي.

في سوق العملات الأجنبية، ارتفع الدولار الأمريكي قليلاً، محافظاً على سعر اليورو عند مستوى أقل بقليل من 1.16 دولار، ومواصلاً ارتفاعه تدريجياً أمام العملات الرئيسية الأخرى.

تكبد الذهب خسارة يوم الجمعة عند 4060 دولاراً للأوقية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1% إلى 63.78 دولاراً مع استئناف عمليات التحميل في مركز روسي تعرض سابقاً لهجوم أوكراني.

وشهدت عملة بتكوين، التي كانت أخيراً مقياساً لمزاج أسهم التكنولوجيا، أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ مارس، بعد أن خسرت أكثر من 10% الأسبوع الماضي. وبلغ سعر تداولها 95.000 دولار.