استقرار صادرات الغاز الروسي عبر أوكرانيا لأوروبا

قالت شركة جازبروم الروسية لإنتاج الغاز إنها سترسل 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت، وهو نفس المستوى الذي جرى تسليمه أمس الجمعة، رغم توقعات بوقف إمدادات الغاز إلى النمسا بسبب خلاف مرتبط بالتعاقد.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بيانات من مشغلي خطوط أنابيب الغاز الأوروبية قولهم إن صادرات الغاز من روسيا عبر أوكرانيا مستقرة، في حين لم تكن شركة (أو.إم.في) النمساوية من بين المتلقين للغاز.

وذكرت أن (أو.إم.في) تتلقى عادة حوالي 40 بالمئة من تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا، أو حوالي 17 مليون متر مكعب يوميا. ولم يتضح بعد ما إذا كانت التدفقات قد أعيد توجيهها.

وأخطرت روسيا أمس الجمعة النمسا أنها ستعلق تسليمات الغاز عبر أوكرانيا اعتبارا من الساعة 0500 بتوقيت جرينتش اليوم السبت، في تطور قد يشير إلى نهاية آخر إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وينتهي سريان اتفاق بين موسكو وكييف لمدة خمس سنوات بشأن عبور صادرات الغاز الروسي من أوكرانيا إلى أوروبا بنهاية العام الجاري، ودأبت كييف على قول إنها لن تمدد العقد في ظل الصراع العسكري المستمر.

وتعليق موسكو لإمدادات الغاز إلى النمسا، المتلقي الرئيسي للغاز عبر أوكرانيا، يعني أن روسيا لن تورد كميات كبيرة من الغاز إلا إلى المجر وسلوفاكيا، وفي حالة المجر عبر خط أنابيب يمر في الغالب عبر تركيا.