هيونداي موتور تستثمر 86 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة هيونداي موتور اليوم الأحد أنها ستقوم باستثمار 125.2 تريليون وون (86 مليار دولار) في كوريا الجنوبية على مدار الخمسة أعوام المقبلة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيات المستقبلية الأخرى ضمن خطتها الأوسع نطاقاً لتعزيز قاعدتها الصناعية المحلية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الشركة قالت: إن الاستثمار واسع النطاق، الذي يهدف لتأمين «القوة الدافعة للنمو الأساسية» يأتي بعد نشر وثيقة حقائق مشتركة بين سيؤول وواشنطن التي تذكر تفاصيل أحدث اتفاق تجاري بينهما الذي أسفر عن خفض الرسوم الأمريكية على السيارات الكورية المستوردة وقطع الغيار من 25% إلى 15%.

وجاء الإعلان عن خطة الاستثمار، الأكبر من نوعها في تاريخ الشركة، بعد فترة قصيرة من اجتماع المدير التنفيذي للشركة أويسون تشونغ مع الرئيس لي جاي ميونج بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الاقتصاديين الآخرين لمناقشة التدابير المتابعة لاتفاقية التعريفات الجمركية.

وكان تشونغ قد شكر الرئيس في وقت سابق على اتفاق التجارة أثناء اجتماعه مع لي على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في أواخر الشهر الماضي، حسبما ذكرت المجموعة في بيان صحفي.

وقالت هيونداي: إن هدف الاستثمار للفترة من 2026 إلى 2030 أعلى بنسبة 40% من 89.1 تريليون وون أنفقتها الشركة على الاستثمار خلال السنوات الخمس السابقة.

من المبلغ المخطط له، سيخصص 50.5 تريليون وون للأعمال المستقبلية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والمركبات المعرفة بالبرمجيات والروبوتات. كما ستوجه 38.5 تريليون وون أخرى لمشاريع البحث والتطوير، و36.2 تريليون وون لمرافق الإنتاج، وفقاً لشركة هيونداي.

وتخطط المجموعة أيضاً لتغطية الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضت هذا العام بأثر رجعي على الشركات الشريكة الرئيسية التي تزود مصانع شركة هيونداي موتور وشركة كيا في الولايات المتحدة بأجزاء.

وقدر المحللون أن تخفيضات التعريفات الجمركية قد توفر لمجموعة هيونداي موتور نحو 4 تريليونات وون من التكاليف الإضافية.

وقالت المجموعة: إنها ستواصل دعم النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من خلال الاستثمار المحلي واسع النطاق وتوسيع برامج المساعدة للشركات الشريكة لتعزيز القدرة التنافسية لصناعة السيارات المحلية.