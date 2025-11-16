«سامسونج» تضيف خط إنتاج رقائق لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي

قالت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الأحد إنها ستضيف خطاً لإنتاج الرقائق في مصنعها في مدينة بيونجتايك في كوريا الجنوبية لتلبية الطلب المتزايد نتيجة الطفرة العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وذكرت شركة صناعة الرقائق الكورية الجنوبية: إن خط الإنتاج سيعمل بشكل كامل في عام 2028، مضيفة أنها تخطط أيضاً لاستثمارات إضافية في البنية التحتية لدعم العمليات الموسعة.

وقال متحدث باسم الشركة: إن مصنع سامسونج الجديد، الذي سينتج رقائق الذاكرة، سيلبي الطلب على الخوادم التقليدية وخوادم الذكاء الاصطناعي. وتشهد أسعار أشباه الموصلات ارتفاعاً حاداً، حيث يقلل الإقبال العالمي من قبل شركات تصنيع الرقائق على إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي من المعروض من تلك اللازمة للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والخوادم.

وصرح شخصان مطلعان على هذه الزيادات لرويترز أن سامسونج للإلكترونيات رفعت هذا الشهر أسعار بعض رقائق الذاكرة بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بشهر سبتمبر. تأخر تشغيل خط الإنتاج الجديد، أو مصنع P5، وهو جزء من أكبر مجمع للرقائق في العالم، منذ أواخر عام 2023، نتيجة لتباطؤ الطلب على رقائق الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وزيادة العرض، وفقاً للإيداعات العامة لشركة سامسونج سي آند تي، الشركة المصنعة للرقائق.

وصرحت سامسونج للإلكترونيات في بيان: «مع دخول عصر الذكاء الاصطناعي العالمي إلى كامل نطاقه، تتوقع سامسونج للإلكترونيات توسعاً متوسطاً إلى طويل الأجل في الطلب على أشباه موصلات الذاكرة. وللاستجابة السريعة لتغيرات السوق، تعتزم الشركة تأمين خطوط الإنتاج مسبقاً».