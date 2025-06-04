الدولار يتراجع مع تصاعد توترات التجارة قبيل بيانات الوظائف

تراجع الدولار اليوم الأربعاء مع ترقب السوق بيانات توظيف أمريكية بينما تنتظر التطورات في مفاوضات الرسوم الجمركية التي يجريها الرئيس دونالد ترامب مع شركاء تجاريين رئيسيين.

منحت إدارة ترامب الدول مهلة حتى اليوم الأربعاء لتقديم أفضل عروضها بشأن التجارة، وهو نفس اليوم الذي يبدأ فيه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50 بالمئة.

ومن المتوقع أيضا أن يجري ترامب مكالمة هذا الأسبوع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بعدما تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك اتفاق الشهر الماضي بشأن الرسوم الجمركية.

وفي وقت مبكر اليوم الأربعاء، انخفض الدولار 0.09 بالمئة إلى 143.82 ين. وارتفع اليورو 0.13 بالمئة إلى 1.1385 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل الين واليورو وأربع عملات أخرى، عند 99.159.

وسيترقب المتعاملون تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي في وقت لاحق من اليوم، وذلك قبل صدور بيانات الوظائف الشهرية المهمة في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وقال جوزيف كابورسو المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي عن تقرير الوظائف الشاغرة الذي أصدرته وزارة العمل الأمريكية "كانت فرص العمل أقوى بكثير من المتوقع".

وتابع "التقدير المنخفض لمؤسسة إيه.دي.بي يعني أن الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية أمامها عقبة صغيرة يجب التغلب عليها لتكون هناك مفاجأة إيجابية الليلة".

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي الذي سجل 0.6460 دولار أمريكي قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع الوون الكوري الجنوبي بنحو 0.2 بالمئة إلى 1375.25 مقابل الدولار بعد فوز المرشح الليبرالي لي جيه-ميونج في الانتخابات الرئاسية.