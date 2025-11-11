النفط يتراجع بفعل مخاوف من تخمة المعروض

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مقلصة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة إذ طغت المخاوف من زيادة المعروض على التفاؤل بشأن حل محتمل لإغلاق الحكومة الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 63.93 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 دولارا للبرميل، منخفضا 13 سنتا أو 0.2 بالمئة. وارتفع كلا الخامين بنحو 40 سنتا في الجلسة السابقة.

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الاثنين على تسوية من شأنها أن تنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مما يضع حدا لحالة الجمود المستمرة منذ أسابيع والتي أدت إلى تعطيل مساعدات غذائية لملايين المواطنين وتركت مئات الآلاف من موظفي الحكومة دون رواتب وأربكت حركة الطيران.

وبينما أدت التطورات المرتبطة بإنهاء الإغلاق الحكومي إلى تعزيز الأسواق بوجه عام، فإن الأسعار لا تزال تحت ضغط بفعل المخاوف من تخمة المعروض من النفط.

وقال محللون في شركة ريتر بوش اند أسوشيتس في مذكرة "مع استمرار زيادة إنتاج أوبك، يتجه التوازن العالمي في النفط إلى جانب سلبي بشكل متزايد على صعيد المعروض، بينما لا يزال الطلب منخفضا بالتزامن مع تباطؤ نمو الاقتصاد في الدول الكبرى المستهلكة للنفط".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق تحالف أوبك+ على رفع أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر كانون الأول بمقدار 137 ألف برميل يوميا، كما وافق على تجميد أي زيادات في الربع الأول من العام المقبل. وظل تركيز السوق منصبا على تأثير أحدث العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل.