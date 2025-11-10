تايوان تدعو البنوك الحكومية إلى الاندماج

نقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية عن جوان شينج هوا، نائب وزير المالية التايواني، القول إن وزارة مالية تايوان تشجع البنوك المدعومة من الدولة على الدخول في صفقات الاندماج المناسبة لتكوين كيانات بنكية كبيرة في الجزيرة.



وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن هذا التحرك يأتي بعد أن تجاوز حجم أصول العديد من المؤسسات المالية الخاصة في تايوان، التي دخلت في صفقات اندماج مؤخراً، حجم أصول البنوك الحكومية.



وفي الأسبوع الماضي دخلت شركتا إي. صن المالية القابضة، وميركوريس لايف للتأمينات، التايوانيتان في صفقة استحواذ، ما سينشئ خامس أكبر مجموعة مالية في تايوان.



وفقاً لإفصاحات البورصة سيحصل مساهمو ميركوريس لايف على 0.2486 سهم عادي من أسهم إي. صن، مقابل كل سهم يمتلكونه في شركتهم. وعند اكتمال عملية الاندماج سيتم شطب أسهم شركة التأمين من بورصة تايوان لتصبح شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة إي. صن.



يقدر عرض إي. صن قيمة شركة التأمين بحوالي 48 مليار دولار تايواني جديد (1.6 مليار دولار)، وفقاً لحسابات بلومبيرغ المستندة إلى نسبة المبادلة المقترحة ومتوسط ​​سعر إغلاق السهم لمدة 60 يوماً.