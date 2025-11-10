الهند تتحول إلى مُصدر صافٍ للصلب في أكتوبر

تحولت الهند إلى مصدر صافٍ للصلب المُصنّع خلال شهر أكتوبر، مع شحنات بلغت 0.6 مليون طن، بزيادة نسبتها 44.7 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات حكومية أولية.



وتُعد الهند ثاني أكبر مُنتج للصلب الخام في العالم، وقد استوردت 0.5 مليون طن من الصلب المُصنّع في أكتوبر، وهو انخفاض بنسبة 55.6 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأنتجت نيودلهي 13.4 مليون طن من الصلب المُصنّع في أكتوبر، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 10 % على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي 13.6 مليون طن، بزيادة قدرها 4.7 %، مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي.



ويأتي هذا التحول في الميزان التجاري للصلب، ليؤكد على قوة الإنتاج المحلي، واستجابته لطلب الأسواق الخارجية، حيث سجل إنتاج الصلب الخام في الهند خلال أكتوبر 14.02 مليون طن، بزيادة 9.4 % على أساس سنوي.