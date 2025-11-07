15,000 وحدة سكنية جديدة ترفد عقارات دبي في سبتمبر



واصل السوق العقاري بدبي أداءه القوي منذ مطلع 2025، حيث سجل متوسط سعر القدم المربعة في دبي قمةً تاريخية جديدة بلغت 1681 درهماً في سبتمبر الماضي محطماً بذلك الرقم القياسي المسجل في أغسطس 2025 عند 1664 درهماً، ويعتبر الرقم المسجل في سبتمبر أعلى ذروة سعرية للسوق على الإطلاق، في مؤشر واضح على الزخم الاستثنائي الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة.



ووفقاً لمنصة الأبحاث العقارية «بروبرتي مونيتور» في تقريرها الشهري لعقارات دبي، فإن السوق شهد انتعاشاً في سبتمبر 2025، حيث وصل مؤشر دبي العقاري (DPI) الخاص بالمنصة إلى 234 نقطة وهي أعلى مستوى للمؤشر تاريخياً، حيث وصل متوسط السعر إلى 1,681 درهماً للقدم المربعة، وهو الآن أعلى بنسبة 106.3% من أدنى مستوى سجله السوق في أكتوبر 2020، وأعلى بنسبة 36.3% من ذروة السوق السابقة في سبتمبر 2014.



وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار العقارات بدبي خلال سبتمبر 1%، بينما حافظ النمو السنوي على قوته عند 16.2%، وعلى أساس ربع سنوي شهدت الأسعار ارتفاعاً 5.1%، مواصلةً بذلك اتجاهها الصعودي المطرد.



توقعات السوق

على الرغم من اعتدال نمو الأسعار، لا تزال العوامل الأساسية قوية، حيث يسهم استمرار تدفق السكان، والأداء الاقتصادي القوي، وجاذبية دبي الدائمة كمركز استثماري إقليمي وعالمي في تعزيز ثقة المشترين.

ومع ذلك، فإن مزيجاً من مستوى المعروض الجديد، ونشاط إعادة البيع، وحدود القدرة على تحمل التكاليف، يشير إلى أن السوق يدخل مرحلة أكثر نضجاً وانتقائية.



ستختبر الأشهر المقبلة مدى فعالية كل من المطورين والمشترين في التكيف مع هذا التوازن المتطور بين وفرة العرض، واعتدال الطلب، والتحسن التدريجي في الأوضاع المالية نتيجة استمرار الخفض في أسعار الفائدة.



المشاريع الجديدة

وحافظت مشاريع دبي الجديدة على قوتها في سبتمبر، حيث أُطلق 62 مشروعاً جديداً، ما أدى إلى طرح أكثر من 15,000 وحدة سكنية بقيمة تُقدر بـ38.6 مليار درهم.

ومنذ بداية العام، تم إطلاق أكثر من 460 مشروعاً، ما أدى إلى طرح ما يقرب من 117,000 وحدة في السوق - وهي أحجام تتجاوز بكثير ما كان يُمثل عادةً عاماً كاملاً من النشاط.



وقد أطلق ما مجموعه 205 مطوري مشاريع حتى الآن في عام 2025، مقارنة بـ143 مطوراً خلال الفترة نفسها من عام 2024، مما يُبرز اتساع نطاق المشاركة في جانب العرض.

هيمنت الشقق على عمليات الإطلاق في سبتمبر بنسبة 88.4% من إجمالي العرض، وهو ما يتماشى بشكل عام مع حصة عام 2025 حتى تاريخه البالغة 90.2% (ارتفاعاً من 85.0% في عام 2024).



وشكلت منازل التاون هاوس والفلل 9.0% و2.6% على التوالي، وفي حين أن هذا التدفق المستمر من عمليات الإطلاق يؤكد ثقة المطورين، فإن الاستيعاب يُظهر علامات مبكرة على التصحيح - وخاصة بالنسبة للشقق - حيث يعتمد المطورون الجدد بشكل متزايد على الحوافز وخطط الدفع المرنة لجذب المشترين.



الفئات السعرية

واستحوذت العقارات في الفئة المتوسطة (من مليون إلى 3 ملايين درهم) مجدداً على الحصة الأكبر من السوق بنسبة 55.4%، بانخفاض قدره 1.5%، وتمثل الفئات منخفضة الأسعار، التي تقل قيمة عقاراتها عن مليون درهم على 26.8% من السوق، بزيادة قدرها 1.7% عن أغسطس، بينما تمثل الفئات عالية الأسعار، التي تزيد قيمة عقاراتها على 3 ملايين درهم على 17.8% من السوق، بانخفاض قدره 0.2% على أساس شهري.





