بيتكوين تسجل ارتفاعاً قياسياً متجاوزة 81 ألف دولار

ارتفعت عملة بيتكوين الرقمية إلى مستوى قياسي متجاوزة 81 ألف دولار اليوم الاثنين، على خلفية توقعات بازدهار العملات الرقمية بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة وفوز مرشحين مؤيدين للعملات الرقمية في الكونغرس.

وسجلت العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم ارتفاعاً بأكثر من الضعف عن أدنى مستوى لها هذا العام البالغ 38,505 دولارات، وبلغت مؤخراً 81,572 دولاراً بعد أن لامست ذروة قياسية عند 81,899 دولاراً.

وخلال حملته الانتخابية، أبدى ترامب تأييده للأصول الرقمية، متعهداً بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات الرقمية في العالم" وتجميع احتياطي وطني من البيتكوين.

وفي حين فقدت بعض الاستثمارات المرتبطة بفوز ترامب، مثل الأسهم الأمريكية والمراهنة ضد السندات، بعض زخمها منذ الانتخابات، إلا أن العملات الرقمية شهدت نمواً متسارعاً.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس، "موجة ارتفاع بيتكوين المرتبطة بترامب لا تزال قائمة... مع اقتراب الجمهوريين من السيطرة على مجلس النواب لتأكيد موجة حمراء في الكونغرس، يبدو أن مجتمع العملات الرقمية يراهن على إلغاء بعض القوانين المنظمة لهذا المجال".

وأشار سيمبسون إلى أن أولويات ترامب القريبة قد تكون في مواضيع أخرى، لكن مستثمري العملات الرقمية يأملون بإنهاء الرقابة المكثفة التي فرضها رئيس هيئة الأوراق المالية الأمريكية جاري جينسلر، والذي تعهد ترامب بإقالته.

وأنفقت صناعة العملات الرقمية أكثر من 119 مليون دولار لدعم مرشحين مؤيدين للعملات الرقمية في الكونغرس، وحققت نجاحاً كبيراً.

وفي ولاية أوهايو، تم إقصاء أحد أكبر معارضي صناعة العملات الرقمية في الكونغرس، رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ شيرود براون، في حين فاز مرشحون مؤيدون للعملات الرقمية من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري في ميتشغان، وست فرجينيا، وإنديانا، وألاباما، وكارولاينا الشمالية.

كما أعلن ترامب في سبتمبر عن تأسيس شركة جديدة للعملات الرقمية تُدعى "وورلد ليبرتي فاينانشال". وعلى الرغم من ندرة التفاصيل حول هذا المشروع، إلا أن المستثمرين اعتبروا اهتمامه الشخصي بهذا القطاع إشارة إيجابية.

وتحظى العملات الرقمية أيضاً بدعم من الملياردير إيلون ماسك، وهو حليف كبير لترامب ومؤيد للعملات الرقمية.

وشهدت العملات الرقمية مكاسب واسعة؛ إذ ارتفع إيثريوم إلى 3,200 دولار لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وبلغت قيمته مؤخراً 3,192 دولاراً. كما وصل دوجكوين، وهي عملة بديلة نشأت كنوع من السخرية من هوس العملات الرقمية في عام 2013، إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات.