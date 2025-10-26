مبيعات معدات اللياقة البدنية ترتفع في بريطانيا 15.1%



أظهرت أرقام جديدة أن مبيعات معدات اللياقة البدنية تشهد ارتفاعاً حاداً، إذ زادت بنسبة 15.1% في مختلف أنحاء بريطانيا مقارنة بالعام السابق.

ووفقاً لشركة وورلد بانيل، بلغ حجم سوق معدات اللياقة، الذي يشمل أجهزة التمارين الرياضية مثل الدراجات الثابتة وأجهزة المشي (التريدميل)، إضافة إلى المعدات الصغيرة مثل الحصائر وكرات الصالة الرياضية والأثقال وغيرها من أدوات تمارين القوة ومعدات اليوجا والبيلاتس 396 مليون جنيه إسترليني (527 مليون دولار) خلال العام المنتهي في 5 أكتوبر، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



وتشمل الفئة أيضاً التقنيات الرياضية مثل عدادات الخطى وأجهزة مراقبة معدل ضربات القلب.

وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد المشترين في هذه الفئة بنسبة 7% ليصل إلى 6.95 ملايين شخص، بحسب وورلد بانيل، المعروفة سابقاً باسم «كانتر».



كما ارتفع عدد مرات شراء المستهلكين للمعدات، سواء من المتاجر التقليدية أو عبر عربات التسوق الإلكترونية، بنسبة 10.7% على أساس سنوي.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تشير فيه العلامات التجارية المتخصصة في التمارين المنزلية أيضاً إلى ارتفاع أعداد المشتركين الجدد في خدماتها.