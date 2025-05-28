مطار دبي الأول في مؤشر الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط

واصل مطار دبي الدولي الحفاظ على مركزه الأول في مؤشر الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

وقال المجلس في تقريره السنوي، إنه دبي حافظت على مكانتها كمطار رائد في مؤشر الربط الجوي، وذلك بالرغم من تزايد المنافسة في قطاع النقل الجوي.

وأظهر التقرير عن نمو بنسبة تزيد عن 14% في مؤشر الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، مدفوعةً بالطلب الدولي القوي، والتعافي القوي للشبكات.

وشهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ قفزة ملحوظة بنسبة 13% في إجمالي الاتصال مقارنةً بعام 2023، سجّل الشرق الأوسط زيادةً ملحوظةً بنسبة 28%، متجاوزًا جميع توقعات التعافي بعد جائحة كوفيد.

وقال المجلس: تعافت حركة المسافرين في الشرق الأوسط بشكل أسرع من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مسجلةً حركة مرور قوية في عام 2024 مقارنةً بعام 2019، حيث تجاوزت حركة المسافرين إلى أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير مستويات ما قبل الجائحة.

ويقيس المؤشر قدرة المسافرين على الوصول إلى شبكة النقل الجوي العالمية من خلال الرحلات المباشرة أو غير المباشرة مع الأخذ في الاعتبار جودة الخدمة لكل عملية ربط جوي، مثل اختيار الوجهة، وتكرار الخدمة، وتحويل الرحلات، وتجربة السفر بشكل عام.