تراجع اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم

تراجع اليوان الصيني أمام الدولار اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعه بشدة أمس.

وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) 1876ر7 يوان لكل دولار، بارتفاع قدره 43 بيب صيني لكل دولار عن مستواه أمس، الذي شهد انخفاض الدولار أمام العملة الصينية بمقدار 86 بيب ليسجل 1833ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.