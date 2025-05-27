مؤشر نيكاي يتراجع متأثرا بقوة الين والسوق يفتقر إلى اتجاه واض

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء تحت ضغط ارتفاع الين الذي ثبط المعنويات، في حين امتنع معظم المستثمرين عن التداول النشط وسط غياب محفزات واضحة لتحريك السوق.

وهبط نيكاي 0.24 بالمئة عند 37440.32 نقطة بحلول منتصف اليوم (بالتوقيت المحلي). وحافظ المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على مستواه عند 2752.87 نقطة.

قال ناوكي فوجيوارا كبير مديري الصناديق في شينكين لإدارة الأصول "في ظل إغلاق الأسواق الأمريكية أمس الاثنين، التزم المستثمرون المؤسسيون الحذر والهدوء. وبدا الأمر وكأن المستثمرين الأفراد فقط هم من يتداولون على الأسهم الصغيرة".

وأضاف "لكن السوق تفاعل مع ارتفاع الين مقابل الدولار خلال الجلسة".

ارتفع الين مقابل الدولار بعد تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا، والتي أشارت إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة.

وقال أويدا إن بنك اليابان يجب أن يظل متيقظا لمخاطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم الأساسي، مشيرا إلى أنه يقترب بالفعل من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

ويضغط الين القوي بشكل عام على أسهم المُصدرين، إذ أنه يقلل من قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها مرة أخرى إلى العملة اليابانية.

ومن بين الأسهم الفردية، انخفض سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 1.69 بالمئة ليدفع -أكثر من غيره- نيكاي للانخفاض. وخسر سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.78 بالمئة وتراجع سهم كونامي جروب لصناعة الألعاب واحدا بالمئة.

وصعدت أسهم وكالة التوظيف ريكروت هولدينجز 1.37 بالمئة، في حين زادت أسهم نينتيندو لألعاب الفيديو 0.84 بالمئة.