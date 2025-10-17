ترامب: الرسوم الأمريكية المرتفعة على الصين لن تستمر



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرسوم الجمركية العالية التي هدد بها الصين غير قابلة للاستمرار، في ظل تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، قبيل اجتماع مرتقب وجهاً لوجه مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

أضاف ترامب في مقابلة مع «فوكس بيزنس»، بُثّ جزء منها يوم الجمعة، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن الإبقاء على الرسوم التي جهزها البلدان ضد بعضهما البعض في وقت سابق من العام الجاري: «إنها غير مستدامة».

وتابع: «لكن هذا هو الرقم الآن، لكن على الأرجح لن تكون مستدامة -كما تعلم- ومن الممكن أن تبقى، لكنهم أجبروني على القيام بذلك».