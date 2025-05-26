اليورو يقفز والدولار ينخفض مع تراجع ترامب عن تهديد الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية

قفز اليورو جنباً إلى جنب مع العملات سريعة التأثر بالمخاطر مثل الدولار الأسترالي يوم الاثنين بعد أن تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم بنسبة 50 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من أول يونيو، بعد أن طلب التكتل وقتاً "للتوصل إلى اتفاق جيد".

وواصل الدولار تراجعه أمام مجموعة كبيرة من العملات في ظل تراجع ترامب عن سياسته، بالإضافة إلى مشروع قانونه الشامل للإنفاق وخفض الضرائب الذي يجري مناقشته الآن في مجلس النواب، مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن الأصول الأمريكية.

وقال راي أتريل، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني "من المحتمل أن تكون الأسواق قد تبنت وجهة نظر، وربما كانت محقة في ذلك، بأننا لن نصل في نهاية المطاف إلى تطبيق رسوم جمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 50 بالمئة، ولكن كيف سنصل إلى هناك بصراحة لا يمكن لأحد أن يخمن في الوقت الحالي".

وارتفع اليورو 0.55 بالمئة إلى 1.1418 دولار لأول مرة منذ أبريل.

وقفز الدولار الأسترالي 0.58 بالمئة إلى 0.6537 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ 25 نوفمبر الماضي. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.75 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 0.6031 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.38 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2022.

أما الين والفرنك السويسري، وهما من عملات الملاذ الآمن، فقد كانا ضعيفين بشكل عام مع تحسن معنويات السوق، ومع ذلك ظلا مرتفعين مقابل الدولار.

تراجع الدولار 0.24 بالمئة إلى 142.23 ين وهو أدنى مستوى هذا الشهر. ونزل مقابل الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع إلى 0.8193 فرنك. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.3 بالمئة إلى 98.813.