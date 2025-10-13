«الفجيرة للموارد الطبيعية» تكشف عن منصة «رصد» الذكية خلال «جيتكس جلوبال»



كشف المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، عن إطلاق منصات رقمية خاصة لإدارة البيانات، في معرض «جيتكس جلوبال 2025» ضمن منصة حكومة الفجيرة، تضمنت منصة «مرصد الفجيرة التعديني»، وهي منصة بيانات مفتوحة تتيح للمستثمرين والدارسين والجمهور الوصول إلى معلومات دقيقة حول الموارد التعدينية في الإمارة والمناطق التابعة لها، دعماً للشفافية وجذب الاستثمارات النوعية، إلى جانب إطلاق منصة «رصد»، وهي نظام ذكي لإدارة البيانات وتحليلها والتنبؤ بالمستقبل، تتيح لموظفي المؤسسة الوصول الفوري إلى المعلومات عبر واجهات ربط متعددة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ونظام المحادثة الذكي «Copilot»، ما يسهم في رفع جودة القرارات وتحسين كفاءة الأداء.



وأشار إلى عرض منصة «منارة» التي تعنى بإدارة أفكار ومبادرات الموظفين والمستثمرين في قطاع التعدين وتحويلها إلى ابتكارات عملية ومستدامة تسهم في تطوير العمل المؤسسي وتعزيز ثقافة الابتكار في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071، كما أطلقت المؤسسة قناة اتصال رقمية تفاعلية تعنى بتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور والمستثمرين والباحثين، عبر رسائل فورية وموثوقة تدار بواسطة أنظمة ذكية وواتساب للأعمال، بما يجسد قيم الشفافية والانفتاح وسرعة الاستجابة.



وأكد الأفخم أن إطلاقهم المنصات الرقمية يعكس توجه المؤسسة نحو تسريع التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير قطاع الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة الخدمات المؤسسية التي تدعم توجه المؤسسة وجاهزيتها للمستقبل، من خلال رؤية تتماشى مع توجهات الدولة وتطلعات الإمارة، لافتاً إلى أن المشاركة جاءت في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزاً رائداً في الابتكار واستدامة الموارد الطبيعية، وبدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لترسيخ منظومة رقمية متكاملة تواكب التحولات المستقبلية وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.



من جانبه أوضح المهندس علي محمد قاسم، المدير العام للمؤسسة، أن مشاركة المؤسسة في المعرض تعكس التزام المؤسسة بدعم الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد الطبيعية من خلال الابتكار والتحول الرقمي، الذي يعكس حرص المؤسسة في توظيف التقنيات الذكية في تطوير خدماتها وتحسين كفاءة الأداء، بما يواكب رؤية الفجيرة في بناء اقتصاد معرفي مستدام، حيث يمثل جيتكس محطة مهمة لاستعراض إنجازات المؤسسة الرقمية.

وشهدت المنصات الرقمية التي أطلقتها المؤسسة تفاعلاً واسعاً من زوار منصة حكومة الفجيرة في اليوم الأول من المعرض، ما يعكس الاهتمام الكبير بالحلول الذكية التي تقدمها المؤسسة ودورها المتنامي في تطوير قطاع الموارد الطبيعية عبر منظومات رقمية متقدمة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء واستدامة الخدمات.