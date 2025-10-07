ريو تينتو وميتسوي ونيبون ستيل تستثمر 733 مليون دولار في «ويست أنجيلاس» بأستراليا



تعهدت شركات التعدين ريو تينتو الأسترالية وميتسوي ونيبون ستيل اليابانيتان باستثمار إجمالي قدره 733 مليون دولار، تساهم فيه ريو تينتو بمبلغ 389 مليون دولار، لتطوير مشروع ويست أنجيلاس المستدام، وهو جزء من مشروع روب ريفر المشترك في منطقة بيلبارا بغرب أستراليا. وقد حصل المشروع على جميع الموافقات اللازمة من حكومتي الولاية والحكومة الاتحادية.



وأعلنت ريو تينتو أن هذا المشروع سيستغل رواسب خام حديد جديدة داخل مركز ويست أنجيلاس، ما يحافظ على طاقته الإنتاجية السنوية البالغة 35 مليون طن، ويوسع نطاق عمليات التعدين بشكل كبير في المستقبل. وسيستخدم هذا المشروع البنية التحتية الحالية للمعالجة، كما يتضمن إنشاء مناطق جديدة للبنية التحتية، و22 كيلومتراً من طرق النقل.



وسيجري نقل خام الرواسب الجديدة تلقائياً إلى المركز، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2027. سيوفر المشروع حوالي 600 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، ويدعم حوالي 950 وظيفة بدوام كامل عند بدء التشغيل.



يعد هذا المشروع جزءاً من مجموعة أوسع من مشاريع ريو تينتو البديلة في منطقة بيلبارا، والتي تهدف مجتمعة إلى الحفاظ على طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 130 مليون طن خام حديد سنوياً.

يذكر أن شركة روب ريفير فينشر التي تدير المشروع الأكبر مملوكة لكل من ريو تينتو بنسبة 53% وميتسوي أيرون أور بنسبة 33% ونيبون ستيل بنسبة 14%.