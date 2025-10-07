إندونيسيا وأمريكا تبحثان مسودة اتفاق تجاري ثنائي

قال أيرلانجا هارتارتو وزير التنسيق الاقتصادي الإندونيسي في العاصمة جاكرتا اليوم الثلاثاء إن الحكومتين الإندونيسية والأمريكية تواصلان محادثاتهما التجارية في اجتماعات عبر الإنترنت، بشأن المراجعة القانونية وصياغة الاتفاق التجاري المنتظر بين البلدين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هارتارتو قوله إنه سيجري مساء اليوم محادثات مع المسؤولين في مكتب الممثل التجاري الأمريكي لمناقشة المسودة القانونية للاتفاق وتحديد موعد لتوقيعه.

وأشار الوزير الإندونيسي إلى أن الإغلاق الحكومي الذي تشهده الولايات المتحدة منذ الأربعاء الماضي يؤثر على المناقشات دون إضافة أي تفاصيل عن طبيعة هذا التأثير.

وفي يوليو الماضي أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق مع جاكرتا، يفرض بموجبه رسوماً جمركية بنسبة 19% على السلع الإندونيسية التي تدخل الولايات المتحدة، بدلاً من نسبة 32% كان هدد بها، في صفقة اعتبرها الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو "حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة مع واشنطن".

وقال ترامب إنّ إندونيسيا ستمنح (الولايات المتحدة) وصولاً كاملاً إلى سوقها المحلية، من دون أيّ رسوم جمركية، بينما ستُفرض رسوم بنسبة 19% على الصادرات الإندونيسية إلى الولايات المتّحدة.

من جهته، أشاد الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، بـ"حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة" مع واشنطن، وقال على منصة "إنستجرام": "أجريت اتصالاً هاتفياً جيداً جداً مع الرئيس دونالد ترامب، واتفقنا على نقل العلاقات التجارية بين إندونيسيا والولايات المتحدة إلى حقبة جديدة من المنفعة المتبادلة".