«أوبن إيه آي» تبرم صفقة ضخمة لشراء رقائق بمليارات الدولارات من «إيه إم دي»



توصلت «أوبن إيه آي» إلى اتفاق مع «إيه إم دي» لشراء رقائق ومعالجات متقدمة بقيمة تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، ضمن صفقة قد تمنح مطوّر «شات جي بي تي» حصة تصل إلى نحو 10% في شركة الرقائق الأمريكية.



وقالت «أوبن إيه آي» في بيان، إنها ستشتري معالجات بقدرة استهلاك تبلغ 6 جيجاواط، أي ما يعادل تقريباً متوسط الطلب الكهربائي في سنغافورة.

ورغم عدم الإعلان عن قيمة الصفقة، تشير تقديرات داخل «أوبن إيه آي» إلى أن كل جيجاواط من القدرة التشغيلية يتطلب استثمارات تُقدّر بـ 50 مليار دولار، يذهب ثلثاها لتكاليف المعالجات والبنية التحتية الداعمة لها.



وبموجب الاتفاق الجديد، منحت «إيه إم دي» شركة «أوبن إيه آي» حق شراء ما يصل إلى 160 مليون سهم بسعر رمزي قدره سنت واحد للسهم، على مراحل مرتبطة بتحقيق أهداف محددة في سعر السهم واستخدام الشركة لمعالجاتها.

ومن المتوقع أن تسدد «أوبن إيه آي» تكاليف الصفقة الجديدة على مراحل، ضمن المصروفات التشغيلية طويلة الأجل دون التزام فوري بدفع مبالغ ضخمة، كما قد تلجأ إلى استئجار أو تشغيل المعالجات عبر مزودين سحابيين لتخفيف الضغط المالي.