«راكز» تمكن روّاد الأعمال باستراتيجيات النمو الذكي



أكدت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» التزامها المتواصل بدعم مجتمع الأعمال وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الإمارة، من خلال تنظيم جلسة تبادل معرفة بعنوان «التوسع الذكي: تجاوز أهم التحديات التي تواجه نمو الأعمال»، وشكّلت الجلسة منصة حوارية جمعت نخبة من روّاد الأعمال وأصحاب الشركات والخبراء، حيث ناقش المشاركون أبرز العقبات التي تعترض مسيرة توسع الأعمال، وطرحوا حلولاً عملية قائمة على الابتكار والتخطيط الذكي، بما يسهم في تمكين الشركات من تحقيق نمو مستدام ومواجهة التحديات التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.



واستضافت الجلسة نخبة من المتحدثين البارزين، من بينهم دان بولتون، مؤسس شركة بي إي إكسبرينشال، وجورج إميريس، الرئيس التنفيذي لشركة جي آر إس للأبحاث والاستراتيجيات، حيث قدما رؤى معمّقة تستند إلى تجاربهما الشخصية في ريادة الأعمال والإدارة المؤسسية.



واستعرض بولتون مراحل بناء شركته، مسلطاً الضوء على أهمية الحفاظ على الرؤية والقيم الجوهرية خلال مراحل التوسع، بينما ركّز إميريس على التحديات التي تواجه الشركات خلال المرحلة الحرجة التي تفصل بين الانطلاقة الأولية وتحقيق الاستقرار المالي، وهي الفترة التي تُعد من أصعب فترات النمو في دورة حياة أي مشروع.

وشدّد على أهمية القيادة الواعية، واستخدام البيانات في اتخاذ القرار، وبناء علاقات داعمة داخل المجتمع لتحقيق الاستمرارية والنجاح.

التخطيط الاستراتيجي

وأبرزت الجلسة أهمية التخطيط الاستراتيجي والقيادة الواعية في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو، كما خرج أكثر من 100 من أصحاب الأعمال المشاركين بأفكار وتوصيات قابلة للتطبيق تساعدهم على تخطي العقبات، وتفادي الأخطاء الشائعة، وبناء نماذج نمو تجمع بين التكنولوجيا والتواصل الإنساني.



وأكد رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، أن النمو في عالم الأعمال اليوم لا يُقاس بالسرعة وحدها، بل يتطلب وضوحاً في الرؤية وحكمة في التنفيذ، ونشهد اليوم تحولاً ملحوظاً في نهج روّاد الأعمال، حيث لم يعد التركيز منصباً فقط على حجم التوسع، بل على كيفية تحقيقه والغرض من ورائه، ومن خلال مبادرات مثل جلسة «النمو الذكي»، نحرص على بناء بيئة تمكينية تجمع بين الجرأة في التفكير والدقة في التطبيق، ونوفّر لأصحاب المشاريع الأدوات المعرفية والإرشاد العملي الذي يعزز قدرتهم على النمو بثبات ووضوح وأثر مستدام.