اتفاقية لاستثمار 100 مليار دولار بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية تدخل حيز التنفيذ غداً



أعلن في الهند اليوم الثلاثاء، عن دخول اتفاقية التجارة بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».



يشار إلى أنه في 10 مارس من العام الماضي، وقعت دول الرابطة والهند اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية (تيبا)، وتلقت نيودلهي التزاماً من الرابطة المكونة من أربع دول أوروبية، هي: آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، باستثمار بقيمة 100 مليار دولار في غضون 15 سنة، ما سيؤدي إلى خلق نحو مليون وظيفة خلال تلك الفترة.



وستسمح الاتفاقية بالاستثمار في عدة منتجات من بينها الساعات السويسرية والشوكولاتة والألماس المقطوع والمصقول مع إلغاء الرسوم الجمركية أو تقليصها إلى أدنى حد.



وسيتمتع المستهلكون في الهند بالحصول على المنتجات السويسرية عالية الجودة مثل ساعات اليد والحائط والشوكولاتة والبسكويت بأسعار أقل، فيما ستقوم الهند بالتخلص التدريجي من الرسوم الجمركية على البضائع التي ستشملها اتفاقية التجارة في خلال عشر سنوات.